Un marocain à la tête de l’Organisation Mondiale des Agrumes

Un Marocain, Badr Bennis (Les Domaines Agricoles), a été élu à la présidence de l’Organisation Mondiale des Agrumes pour l’hémisphère nord. Cette nomination est une fierté pour le Maroc, ainsi qu’une reconnaissance significative de son expertise dans le domaine agricole à l’échelle mondiale.

Bennis succède à l’Espagnol José Antonio García à la tête de cette organisation professionnelle majeure, tandis que Sergio del Castillo de Procitrus au Pérou prendra les rênes pour l’hémisphère sud. Ces changements de leadership interviennent à un moment crucial où l’industrie des agrumes fait face à des défis importants, notamment une baisse de la consommation mondiale.

Fondée en 2019 par José Antonio García et Justin Chadwick, respectivement présidents fondateurs de l’Interprofessionnelle du Citron et du Pamplemousse en Espagne, et de l’association des producteurs sud-africains, cette organisation s’est rapidement imposée comme un forum essentiel pour le dialogue et la collaboration au sein du réseau mondial des agrumes.

L’objectif principal de l’Organisation Mondiale des Agrumes est de soutenir la filière agrumes à l’échelle mondiale. Dans cet esprit, les nouveaux dirigeants devront élaborer des stratégies novatrices pour stimuler l’intérêt des consommateurs et garantir la durabilité de l’industrie.

Malgré les défis, l’organisation a connu une croissance significative au cours de ses cinq années d’existence, passant de 10 à 41 membres. Cette expansion témoigne de l’engagement des acteurs du secteur à collaborer et à promouvoir les variétés d’agrumes à travers le monde. En plus de faciliter les échanges d’informations et de promouvoir la coopération internationale, l’Organisation Mondiale des Agrumes offre une plateforme pour discuter des enjeux communs sans se heurter à des questions sensibles telles que la politique commerciale ou les normes phytosanitaires.

Bennis et del Castillo assumeront leurs nouvelles responsabilités à la fin du mandat actuel, tandis que leurs prédécesseurs continueront à soutenir l’organisation. Cette transition de pouvoir marque une nouvelle ère pour l’industrie des agrumes, où la collaboration et l’innovation seront essentielles pour relever les défis à venir.

