“Al Moutmir itinérant” continue sa tournée et s’installe à Souk El Arbaa du Gharb

Partager

tweet



Le dispositif “Al Moutmir itinérant” de l’OCP s’arrête à Souk El Arbaa du Gharb.

Le Groupe OCP a fait escale mardi à Souk El Arbaa du Gharb, dans le cadre de la nouvelle tournée nationale de son dispositif “Al Moutmir itinérant” pour la campagne agricole 2019-2020.

S’inscrivant dans le cadre de la nouvelle tournée lancée le 10 septembre dernier, cette étape, qui prend place à Souk El Arbaa du Gharb, se poursuit jusqu’au 24 octobre, indique un communiqué de la MAP. Et ce en plus de l’initiative Al Moutmir permanent qui accompagnera la campagne agricole 2019-2020 à travers des actions ciblées dans près de 28 provinces.

Notons que l’édition 2019-2020 de ce dispositif sera consacrée à trois grandes familles de cultures, en l’occurrence, céréales et légumineuses, arboriculture et maraîchage, en plus de nouvelles cultures qui vont être accompagnées tels que le palmier, le pommier, le figuier, les arachides.

“Al Moutmir” est implémenté dans le cadre d’une démarche partenariale avec les différents acteurs de la filière agricole, notamment le ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, le consortium scientifique national, les acteurs locaux ainsi que les partenaires fabricants-distributeurs et revendeurs d’engrais. Il vise principalement à permettre aux agriculteurs d’accroître leur productivité et la qualité des productions grâce à une bonne conduite technique des cultures et à l’adoption de la démarche scientifique basée sur une nutrition équilibrée des cultures, rappelle le communiqué.