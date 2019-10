Morocco Berry Conference annonce ses experts!

Partager

La formation agricole est un enjeu majeur pour l’écosystème agricole en général, Morocco Berry Conference réitère son engagement en ce sens.

Communiqué de presse Morocco Berry Conference

Pour préparer le Morocco Berry Conference, nous avons assisté à plus de 4 événements en Europe, ce qui nous a permis de nous immerger dans le Monde des berry. C’était notamment une occasion de faire des rencontres avec des experts mais aussi des agro-fournisseurs, des acteurs du marché mais aussi des producteurs au niveau mondial. Il est clair que les petits fruits rouges sont Le produit en vogue dans les grandes surfaces de part le monde.

Ces produits healthy dont la consommation est en hausse d’année en année constituent un attrait important pour tous les acteurs de la filière

Comme nous l’avons vu dans le programme (en attaché), le choix des experts a également été fait minutieusement. Nous avons fait appel à d’importants spécialistes de par le monde et dont la réputation n’est plus à faire. L’équipe des experts présents durant le MBC fera des interventions pratiques qui auront comme objectif de vous transmettre l’information utile dont vous avez besoin. Nos experts viennent du Maroc, d’Egypte, d’Europe (Pays-Bas, Portugal, Espagne, Suisse), d’Afrique du Sud, des Etats unis et du Mexique

Pieter Zietsman / Afrique du sud

Hamid Ashrafi / Etats-Unis

Miguel Hermes Ahumada / Mexique

Pierre Escodo / Espagne

Javier Arizmendi / Espagne

Olivier Coste / Espagne

Pedro Bràs de Oliveira / Portugal

Lukas Seehausen / Suisse

Mark van der werf / Pays bas

Hans Liekens / Pays bas

Michiel Minnaar / Pays-Bas

Marcel de Jong / Belgique

Pascal Briand / France

Portez votre business au niveau supérieur en participant à cet événement unique.

contact@greensmile.ma