Melon Charentais : quelle variété Syngenta choisir ?

Salomon, Novitus ou Avast ? … quelle variété de melon charentais Syngenta choisir ?

La précocité de la production marocaine de melon charentais est déterminante.

Pour un producteur de melon, la précocité, c’est le facteur indispensable à la réussite d’une bonne saison marocaine de melon charentais. En effet, alors que la production espagnole de melon charentais débute généralement en mai, les producteurs marocains essaient d’arriver sur le marché fin mars, voire fin février parfois quand les conditions sont optimales.

Pourquoi cette course contre la montre, diriez-vous ? Tout simplement parce que le melon précoce émerge à minimum 2 euros le kilo jusqu’à mi-avril, alors que le prix dégringole à 20 ou 30 centimes à la mi-mai du fait de l’arrivée des productions espagnole et française sur le marché.

Vous l’aurez compris, la précocité des variétés est ainsi, un défi indispensable pour tout producteur qui souhaite réussir une bonne saison de melon charentais. Voilà pourquoi Syngenta Maroc propose les meilleurs variétés sur le marché marocain. Salomon, Novitus, ou Avast, les options sont vastes et diversifiées. Mais laquelle de ces variétés choisir ?

Salomon : Un melon aromatisé avec un bon calibre en extra précoce.

Variété adaptée sous serre et en plein champ, Salomon est la nouvelle variété de melon charentais de type extended.

Même dans des conditions climatiques qui rendent les accroches difficiles, Salomon s’en sort bien et démontre une capacité à faire des fruits d’un bon calibre en plein champ précoce.

Côté gustatif, Salomon n’a rien à envier aux autres variétés, avec des fruits dotés d’un bon taux de sucre et un bon potentiel aromatique : un critère de choix primordial pour les producteurs et les consommateurs.

Enfin, Salomon offre aux producteurs une stabilité de présentation et, avec comme avantage capital, une bonne souplesse de vente.

La différence essentielle de Salomon, c’est le goût : en effet, Salomon est un charentais de type extended avec un potentiel aromatique capable de séduire à coup sûr le consommateur français. Un atout indéniable !

Caractéristiques et avantages

Plante vigoureuse et bonne couverture végétale.

Une bonne continuité

Un melon bien écrit et tranché pour faciliter la mise en marché

Un bon calibre très précoce pour répondre aux exigences de vos clients

Excellente tenue de fruit qui vous apporte de la souplesse de vente lorsque le marché est difficile

Une production précoce pour cibler des prix de ventes élevés.

Variété adaptée au franc et greffée

Novitus: L’alliance de productivité, homogénéité de calibre et conservation

Novitus est une variété de melon charentais vert qui allie à la fois qualité de fruit, rendement et tenue en conservation.

La variété Novitus, c’est avant tout un très fort potentiel de rendement. Avec sa chair sucrée et son esthétique irréprochable, Novitus dispose d’une attractivité reconnue de par la combinaison réussie de ces deux caractéristiques.

Si vous rajoutez à toutes ces qualités, son excellente tenue en conservation, vous obtenez là une référence sur le marché. Qui ne connait pas Novitus ?!

Caractéristiques et avantages

Avec une bonne facilité d’accroche c’est la sécurité de nouaison

Très fort potentiel de rendement pour optimiser votre tonnage à l’hectare.

Une qualité de chair excellente, un melon sucré qui correspond aux attentes du marché.

Un melon attractif pour le consommateur : une belle écriture, des sillons bien tranchés

Une très bonne tenue en conservation, c’est la qualité maintenue jusqu’au consommateur.

Avast : Tenue et rendement en sous-serres et en plein champ

Un melon charentais vert adapté sous serre et plein champ avec une conservation incomparable. C’est Avast, le melon charentais vert toujours gagnant!

Cette variété incontournable est utilisée par de nombreux exportateurs qui apprécient ses divers qualités, labellisées Syngenta : des fruits attrayants avec une qualité de chair excellente, et un très fort potentiel de rendement !

Caractéristiques et avantages

Une variété de melon charentais vert

Une bonne nouaison : facilité d’accroche.

Côté esthétique : une belle écriture, des sillons bien tranchés.

Une qualité de chair excellente.

Très fort potentiel de rendement.

Une très bonne tenue en conservation

Quels apports des nouvelles variétés par rapport à celles qui existent déjà sur le marché ?

Aarafa El Mustapha, Technical & Sales Rep Syngenta Semences Potagères

« Les nouvelles variétés se caractérisent par leur valeur ajoutée quant aux problèmes dont souffrent les producteurs. Ces nouvelles variétés apportent des résistances aux ravageurs et aux maladies dont le puceron, l’oïdium, ainsi qu’une très bonne tenue en conservation et la résistance aux conditions de transport.

Des nouvelles variétés appelées « extended » sont lancées dans le marché, qui combinent à la fois les caractéristiques du melon Jaunissant caractérisé par son arôme et sa qualité gustative d’une part, et d’autre part les caractéristiques du melon charentais vert connue par sa conservation et sa capacité de voyager sans problème. »

