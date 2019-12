Partager

Mahindra: le pick-up Scorpio à partir de 169 500 dirhams !

Il y a quelques mois maintenant, dans le cadre de sa stratégie de diversification et afin d’élargir son offre, Comicom a signé un contrat exclusif d’importation et de distribution avec Mahindra. Une excellente nouvelle pour les professionnels du secteur qui souhaitent s’équiper d’un outil de travail fonctionnel, fiable et robuste.

Le Mahindra Scorpio simple cabine est le pick-up par excellence ! Fiable et robuste, il s’agit d’un outil de travail fonctionnel et endurant sur tous les terrains. Il sera votre partenaire de travail et votre compagnon de voyage.

Avec son nouveau design, son châssis, sa carrosserie imposante et sa nouvelle calandre chromée, le pick-up Scorpio simple cabine attire tous les regards partout où il passe.

Profitez de la puissance du moteur mHawk diesel qui développe 140 chevaux et un couple impressionnant de 320 Nm à 2800 tr/min.

Profitez à bord du pick-up Mahindra Scorpio de l’espace offert, d’un habitacle tout confort. Appréciez de rouler dans un véhicule utilitaire hors du commun richement équipé, bien insonorisé et spacieux.

Pour découvrir les dernières offres chez Mahindra:

Contact : Mohamed El Kassimi

Chef du Département Marketing et Commercial

Tél. : 05 22 76 45 45

E-mail : [email protected]

