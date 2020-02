Le nouveau déchaumeur à disques compact Rubin 10 de Lemken.

Le nouveau déchaumeur à disques compact Rubin 10 garantit même par conditions difficiles, un mélange homogène et intensif de la matière organique et du sol jusqu’à une profondeur de travail de 14 cm environ et permet donc de réduire sensiblement les pertes d’humidité par évaporation. En même temps il est possible de raccorder exactement la voie de passage de l’outil avec le GPS.