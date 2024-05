Le Président de la COMADER appelle à la responsabilité

Partager

Après les derniers événements dénoncés par la COMADER via un communiqué de presse, Rachid Benali, Président de la COMADER, s’est confié à nos confrères de Freshplaza pour rappeler que le Maroc compte protéger ses intérêts et ne compte pas lâcher.

Ainsi Rachid Benali a partagé avec le média spécialisé son sentiment : « Depuis que la plainte a été déposée en Espagne, nous avons constaté un arrêt des attaques contre les camions marocains. Le message est passé, et cela en soi est un succès de notre action en justice. Nous voulions mettre fin à ces actes, et nous ne nous attendions même pas à être remboursés pour les produits endommagés. L’action en justice s’est avérée efficace pour prévenir les attaques contre les camions marocains (…) Le dossier suit maintenant son cours et est suivi par nos avocats. Nous ne lâchons pas l’affaire » .

Concernant les attaques subies en France, la Confédération assure à travers son Président : « Nous avons pris en compte les assurances que nous avions reçues des officiels français, y compris lors du dernier salon SIAM lorsque nous avons reçu une délégation du gouvernement français. Malheureusement, les attaques ont repris la semaine dernière (…) Nous espérons que notre dernier appel sera entendu en France, et sera compris comme un ultimatum. Sinon, nous serons contraints de traduire les auteurs en justice. Nous essayons de tenir compte des bonnes relations entre nos pays et d’être aussi indulgents que possible, mais la récurrence de ces attaques nous oblige à recourir à la justice » .