La Nadorcott, cette variété marocaine de mandarine, star du “Fruit Logistica” de Berlin

Étalée avec soin sur les stands bien garnis des exposants marocains à la 32e édition du Salon “Fruit Logistica” de Berlin, la Nadorcott, variété de mandarine 100% marocaine, a volé la vedette aux variétés concurrentes lors de cet événement mondial de l’industrie fruitière.

D’un orange vif et brillant, la Nadorcott, qui doit son nom à la contraction entre El Bachir Nadori, défunt chercheur et agronome marocain à l’origine de la variété, et Murcott, l’espèce dont elle est issue, fait la fierté des agriculteurs et exportateurs marocains présents au “Fruit Logistica”.

Trente ans après sa mise au point dans les années 1980 et sa commercialisation la décennie suivante, la Nadorcott, joyau de la recherche agronomique du Royaume, n’a pas pris une ride. Trois décennies plus tard, elle continue de séduire les agrumiculteurs, les importateurs d’agrumes et, plus largement, les consommateurs aux quatre coins du monde.

Certains producteurs internationaux l’ont même adoptée, perpétuant ainsi cette odyssée agrumicole marocaine en la cultivant chez eux, sous licence délivrée par Nadorcott Protection (NCP), dans plusieurs pays à travers le monde.

Connue pour ses bienfaits nutritifs et ses qualités gustatives, la Nadorcott se distingue par ses caractéristiques uniques au sein de son espèce. Elle contribue également au positionnement du “Made in Morocco” sur le marché international des agrumes, puisqu’elle est commercialisée en Europe, aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Amérique latine et en Chine sous son appellation d’origine “Nadorcott”.

Outre la protection par le droit de propriété intellectuelle dont elle bénéficie, la Nadorcott dispose de son propre organisme, l’Association des Producteurs de Nadorcott au Maroc (APNM), qui regroupe 350 producteurs de cette variété phare de l’espèce Citrus reticulata à l’échelle nationale.

Participant au “Fruit Logistica”, qui s’est tenu dans la capitale allemande du 5 au 7 février avec la participation de 28 agro-industriels et exportateurs marocains, le directeur de l’APNM, Aziz El Iraki, a exprimé sa satisfaction quant à l’engouement constant et au potentiel de développement de la Nadorcott, fleuron du patrimoine agrumicole national.

Ce petit fruit représente aujourd’hui un volume d’exportation annuel moyen d’environ 300.000 tonnes pour la saison 2024-2025, produit sur plus de 10.000 hectares au Maroc, contre 197.000 tonnes durant la campagne agricole 2020-2021, a-t-il déclaré à la MAP.

La Nadorcott constitue également 50% des exportations totales d’agrumes du Maroc, qui atteignent 600.000 tonnes par an. Plus encore, elle génère plus de 70% des recettes d’exportation du secteur, son prix étant plus élevé en raison de ses qualités gustatives exceptionnelles, a précisé M. El Iraki.

Il a souligné également que d’autres associations et producteurs de Nadorcott existent à travers le monde, notamment en Afrique du Sud et en Espagne, totalisant ensemble environ 10.000 hectares de culture sous licence marocaine. Par ailleurs, l’APNM entretient des relations d’échange et de partage avec ces associations internationales.

Interrogé sur les propriétés qui font de la Nadorcott un fruit très prisé, M. El Iraki explique que cette “variété tardive” se distingue par sa période d’exportation qui s’étale de décembre à avril, permettant ainsi une commercialisation différenciée des autres variétés de mandarines.

Les vergers marocains de Nadorcott sont situés dans les régions fertiles de Chichaoua, Marrakech, Souss-Massa, du Gharb, de Safi, de Béni Mellal, de Berkane et d’El Kelaâ des Sraghna. Ce fruit est apprécié pour trois autres qualités majeures, à savoir qu’il est facile à éplucher, pauvre en pépins et très juteux, a précisé M. El Iraki.

Par ailleurs, le directeur de l’APNM, venu présenter le nouveau branding “Nadorcott Of Morocco” au “Fruit Logistica” de Berlin, rappelle que la mission de l’Association est de promouvoir cette variété à l’international et de renforcer sa réputation auprès des importateurs et distributeurs.

Alors que la variété de mandarine Nadorcott continue de s’imposer et d’asseoir sa réputation sur le marché mondial, elle est aujourd’hui omniprésente dans la grande distribution internationale, qu’elle soit produite au Maroc ou ailleurs.

Toutefois, l’innovation agronomique marocaine ne s’arrête pas en si bon chemin et vient de donner naissance à une nouvelle variété de mandarine premium, également exposée au salon “Fruit Logistica” de Berlin : la Sweetcott.

MAP