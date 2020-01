Partager

Isagri Maroc : Une démonstration découverte, offerte pour le logiciel ISALAIT.

ISAGRI Maroc lance sa première édition “Démo en Ligne ISALAIT 2020”. Cette démo offerte permet à tous les éleveurs qui le souhaitent de bénéficier d’une installation gratuite d’une version démonstration du logiciel de gestion de troupeaux.

Cette démonstration à destination des éleveurs laitiers qui souhaitent s’équiper des outils pour les aiider dans la gestion de leur troupeau est également ouverte aux techniciens et ingénieurs qui souhaitent découvrir le logiciel ISALAIT .

ISAGRI, multinationale leader des Solutions Informatiques dédiées au monde agricole, offre pour la première fois au Maroc une démonstration en ligne pour tous les techniciens ou ingénieurs agronomes qui souhaitent découvrir ou améliorer leurs connaissances du logiciel ISALAIT.

Le logiciel ISALAIT, dédié aux éleveurs laitiers s’adapte aux petits, moyens et grands élevages et s’impose comme une référence au Maroc avec plusieurs centaines de clients. Pour découvrir le logiciel et améliorer la gestion de votre élevage inscrivez-vous ici :

Télécharger la Démo Isalait Maroc