Le saviez-vous ? 3 informations à savoir sur AgriMaroc.ma.

Depuis quelques années, votre magazine agricole en ligne AgriMaroc.ma est devenu le e-magazine de référence des agriculteurs et des professionnels de l’agriculture. Mais voici 3 informations que vous ne savez probablement pas à propos d’AgriMaroc.ma !

Plus de 2 000 000 de lecteurs uniques ont lu AgriMaroc.ma …

Depuis sa création AgriMaroc.ma a été visité par plus de 2 300 000 lecteurs uniques ! C’est colossal, puisqu’en tout, ce sont plus de 5 400 000 pages qui ont été lues dans le monde. Ce qui place AgriMaroc.ma comme le principal média spécialisé agricole marocain voir africain, en terme d’audience sur ces dernières années. Merci !

AgriMaroc.ma a une résonnance principalement africaine…

Grâce à la puissance d’Internet qui révolutionne les canaux de communication, il est possible aujourd’hui de bénéficier d’une information avec une simple recherche Google quelle que soit notre localisation dans le monde …

Saviez-vous qu’AgiMaroc.ma a été lu depuis sa création partout dans le monde ? Oui, oui même au Groënland !

AgriMaroc.ma pour Maroc mais pas seulement …

En effet, saviez vous que l’audience d’AgriMaroc.ma est fortement maghrébine mais plus généralement africaine ?

Le Maroc, arrive très logiquement, en première position des pays lecteurs, mais vous ne le saviez peut être pas, l’Algérie et la Tunisie figurent dans le top 5 des pays les plus fidèles d’AgriMaroc.ma !

Le Maghreb est donc très actif mais l’Afrique de l’Ouest et plus généralement tout le continent africain n’est pas en reste puisque, saviez-vous que 13 pays africains figurent dans les 25 pays les plus assidus à AgriMaroc.ma ? Dans l’ordre, le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, l’Egypte, la Cote d’Ivoire, le Cameroun, le Sénégal, le Congo, le Bénin, le Mali, Madagascar, le Burkina Fasso et le Soudan!!!

Saviez-vous qu’AgriMaroc.ma est plus qu’un média ?

En effet AgriMaroc.ma veut mettre à disposition du plus grand nombre les outils nécessaires pour une plus grande autonomie. L’objectif est ainsi d’apporter toutes les informations et services dont peut avoir besoin un agriculteur pour être le plus efficace possible dans son métier.

Ainsi saviez-vous qu’un Index Phytosanitaire en partenariat avec l’ONSSA est proposé, les Cours & Marchés avec France AgriMer, la météo agricole mais aussi un job board dédié à l’emploi agricole, des petites annonces agricoles entre professionnels …