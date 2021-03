L’huile d’argan marocaine plébiscitée par GUERLAIN

Le groupe LVMH vient de dévoiler la formulation de son best seller, la poudre bronzante Terracotta. Et sans surprise un produit marocain y est fortement mis à l’honneur.

Avec plus de 96% d’ingrédients d’origine naturelle, la poudre bronzante Terracotta de Guerlain s’impose comme une référence sur son marché. Ses qualités qui ne sont plus à rappeler, un teint bronzé naturel et des reflets luminescents ont fait de Terracotta un best seller sur son marché.

L’huile d’argan se veut avant tout issue d’une production éthique et la coopérative marocaine fournissant Guerlain met en avant des produits de qualité, uniques au monde.