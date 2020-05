HM.CLAUSE: des tomates cerises qui répondent aux enjeux de la grande distribution

Partager

tweet



Les tomates cerises Clause : Genio, Creativo, Dolcetini répondent aux enjeux de la grande distribution

La situation de crise actuelle bouleverse fortement la fréquentation des magasins alimentaires et le comportement d’achat des consommateurs.

Dans ce contexte, la grande distribution alimentaire doit s’adapter pour gérer l’approvisionnement et éviter le gaspillage alimentaire. C’est un défi pour le rayon fruits et légumes. Le choix variétal contribue à optimiser l’offre et à augmenter l’attractivité du rayon.

La bonne tenue en rayon, un atout essentiel !

Genio, Creativo & Dolcetini, trois variétés de tomates cerises championnes de la gamme CLAUSE, sont disponibles en rayon fruits et légumes toute l’année. Grâce à leur souplesse d’approvisionnement en continu et leur bonne tenue en rayon, elles répondent aussi aux attentes des consommateurs qui veulent avant tout des tomates de bonne qualité gustative.

« Notre mission est de proposer des variétés appréciées par chaque maillon de la chaîne. C’est pourquoi nous collaborons avec chaque acteur de la filière pour que le client puisse acheter ce qu’il veut, c’est-à-dire des produits qui possèdent d’excellentes qualités organoleptiques et de qualité supérieure. » analyse Manuel FERRER, Special chain Manager HM.CLAUSE

HM.CLAUSE, un acteur incontournable en tomate

Derrière la marque commerciale CLAUSE se trouve l’entreprise HM.CLAUSE, experte en sélection variétale tomate depuis plus de 80 ans. HM.CLAUSE est leader en semences de tomates cerises en Espagne, Italie et au Maroc. Elle dispose d’une équipe de sélection dédiée à ce segment, avec de nombreux essais recherche dans ces trois pays afin de sélectionner des variétés adaptées à ses clients producteurs de légumes.

Simultanément, HM.CLAUSE est à l’écoute des besoins de la grande distribution et des consommateurs. La consommation de tomates cerises est en constante croissance en Europe. En effet, ce segment répond aux tendances de consommation actuelles : facilité de préparation, diminution du gaspillage alimentaire, snacking sain et, en bonus, les enfants adorent les tomates cerises !

Sur d’autres segments, comme les tomates rondes, charnues ou allongées, HM.CLAUSE oriente ses programmes de sélection variétale vers l’association de la conservation et une excellente qualité organoleptique.

Parmi les lancements récents, citons par exemple les tomates Harrison, Kabrera et Badira qui répondent parfaitement aux besoins de la grande distribution et du consommateur.

Harrison a été lancée en 2019 en Espagne : « Les fruits de Harrison sont de forme ovale et de couleur rouge très intense, avec une fermeté optimale. Harrison, en plus de sa très bonne tenue après récolte bénéficie aussi d’un niveau de brix élevé. Calibre, fermeté, couleur et goût sont au rendez-vous ! » explique Manuel FERRER, Special chain manager HM.CLAUSE.

Kabrera, type ronde charnue, a été lancée en Espagne et en Italie : « Kabrera est une véritable révolution des tomates « beef ». Ses fruits pleins et charnus, de gros calibre, résistent à la manipulation et se conservent longtemps, tout en présentant une excellente qualité gustative ! » précise Giovanni CANINO, Responsable Développement régional HM.CLAUSE en Sicile.

Badira, variété de type ronde produite au Maroc, possède une excellente fermeté et une conservation optimale. « Ses atouts sont également homogénéité de calibre et une forme toujours bien ronde. Badira peut être disponible toute l’année.» rajoute Mohamed CHARI, Spécialiste Tomate Maroc chez HM.CLAUSE.

Retrouvez ici notre vidéo sur les 3 championnes Clause : Genio, Creativo & Dolcetini :

HM.CLAUSE est une entreprise internationale de semences potagères dont l’objectif est de satisfaire les besoins locaux à travers une diversité mondiale. Elle s’investit dans l’innovation par le biais de partenariats internationaux dans les domaines scientifique, industriel et commercial. Entreprise innovante dont le cœur de métier est la sélection végétale, HM.CLAUSE est spécialisée dans la création, la production et la commercialisation de semences potagères dans le monde entier. En 2008, Harris Moran Seed Company (États-Unis) et Clause (France) ont fusionné pour devenir la Business Unit de Limagrain nommée HM.CLAUSE. HM.CLAUSE a généré 355 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel en 2019 et emploie plus de 3100 personnes à temps plein dans plus de 30 pays à travers le monde. Ses principaux marchés sont les USA, le Mexique, l’Espagne, l’Italie et la France. HM.CLAUSE est n°1 mondial pour les semences de melon, courgette, potiron, mâche et fenouil, n°2 pour les piment et haricots et n°3 pour les tomates, maïs doux et chou-fleur. Ses investissements dans la recherche et la sélection représentent 18 % du chiffre d’affaires annuel. L’organisation coordonne la sélection de 24 espèces et compte plus de 800 personnes activement impliquées dans des activités de recherche et de développement. HM.CLAUSE est une Business Unit de Limagrain, groupe coopératif agricole international spécialisé dans les semences de grandes cultures, les semences potagères et les produits céréaliers. Fondé et géré par des agriculteurs français, Limagrain est le quatrième semencier mondial.