Le groupe Azura obtient la certification Alliance for Water Stewardship (AWS)

Pour ses activités horticoles à Agadir et Dakhla, le groupe Azura a obtenu la certification Alliance for Water Stewardship (AWS), en reconnaissance de sa stratégie durable de gestion des ressources en eau.

Le groupe Azura est engagé pour une gestion durable et responsable de cette ressource vitale.

Le groupe Azura annonce l’obtention de la certification Alliance for Water Stewardship (AWS) pour ses sites horticoles dans les villes d’Agadir et Dakhla au Maroc. Cette certification vise à générer des avantages sociaux, culturels, environnementaux et économiques au niveau des sites et des bassins versants.

Cette étape majeure est le fruit de plus de 4 années d’une étroite collaboration et coordination entre les équipes du Groupe AZURA et les équipes AWS pour la conception et la mise en œuvre d’une stratégie globale de gestion durable de l’eau dans les fermes de production de tomates cerises à Agadir et Dakhla, et de la station de conditionnement à Agadir.

Dans le cadre du processus de certification AWS, des auditeurs indépendants examinent divers facteurs liés aux bassins versants où sont situés les sites, tels que la qualité de l’eau, la gestion de la quantité d’eau et l’engagement avec les parties prenantes clés liées à l’eau.

Depuis sa création il y a plus de 30 ans, le groupe Azura s’est engagé à « Cultiver le bon pour tous » pour la planète, pour les consommateurs, pour la société et pour les collaborateurs. Cela définit notre passé et notre présent et façonne notre ambition pour les générations futures.

L’ambition d’Azura est d’être un acteur positif et proactif qui inspire et favorise des changements positifs. Pour y parvenir, les équipes sont convaincues que la mise en œuvre de la stratégie de développement, en parfait accord avec une stratégie RSE volontaire et en partenariat avec l’ensemble des parties prenantes, permettra de relever les défis sociaux, environnementaux et sociétaux auxquels le groupe est confronté.

« Le groupe Azura est fier d’obtenir la certification AWS, reconnue mondialement comme la norme la plus rigoureuse en matière de gestion durable de l’eau pour les entreprises. L’eau est essentielle à notre activité et aux communautés où nous opérons. Nous sommes effectivement engagés à assurer une gestion durable de cette ressource vitale en améliorant la gouvernance, la qualité, et en contribuant à assurer l’accès à l’eau pour tous. Notre engagement à relever les défis de demain est encore plus fort. » a déclaré Monsieur Hicham HARAKAT, Chief Executive Officer du Groupe Azura.