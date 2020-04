Partager

tweet



GLOBALG.A.P. réponds à la problématique du Covid-19

Alors que la pandémie du Covid-19 fait des ravages dans le monde, les professionnels du secteur doivent s’adapter au contexte afin d’assurer leurs missions essentielles notamment au vu de l’importance de notre agriculture.

Ainsi GLOBALG.A.P. envisage d’autres moyens pour effectuer ses inspections et vérifications et notamment à travers la vérification à distance. Cette mesure permettrait de soutenir les producteurs face à la pandémie de Covid-19 toujours dans le but de soutenir les producteurs tout en protégeant la santé et la sécurité des inspecteurs et vérificateurs. Ceci en assurant un approvisionnement continu en produits provenant des procédés de production certifiés GLOBALG.A.P.

La procédure d’urgence publiée par GLOBALG.A.P. le 26 mars 2020 est conforme aux exigences de GFSI, l’Initiative mondiale pour la sécurité des aliments. Cependant, elles n’incluent pas la certification pour les nouveaux clients et les clients existants en se fondant uniquement sur des inspections et des vérifications à distance.

C’est pourquoi GLOBALG.A.P. développe IFA Remote spécifiquement pour ce besoin. IFA Remote fonctionnera en parallèle avec la norme intégrée d’assurance agricole (IFA) régulière, et les certificats à distance de l’IFA seront clairement indiqués, afin d’informer tous les participants au marché qu’ils sont basés sur des inspections et des vérifications à distance.

Ainsi, à compter de la semaine du 6 avril, GLOBALG.A.P. crée la solution IFA Remote en consultation avec diverses parties prenantes, y compris les participants au marché, les organismes de certification et d’accréditation, et d’autres représentants. En conséquence, GLOBALG.A.P. a créé une adresse e-mail dédiée pour rationaliser tous les commentaires sur l’IFA Remote: [email protected]

Bientôt, suivra l’invitation à se joindre à la consultation publique. Cependant, les opinions et réactions initiales peuvent déjà être envoyées à cette adresse e-mail.

La mission de GLOBALG.A.P. est de soutenir les producteurs et le marché dans toutes les éventualités envisageables en offrant une flexibilité dans l’extension de certificat, le transfert, etc.

Pour plus d’informations veuilez consulter le site GLOBALG.A.P.

Avec Fructidor et GlobalG.A.P.