Danone mise sur le lait infantile bio en Europe

Danone mise sur le lait infantile bio pour le marché européen.

Le groupe français Danone a décidé d’investir 25 millions d’euros pour agrandir une de ses usines de 2 500 m². Ce site produira tous les laits infantile bio commercialisés sous la marque Bledina et destiné au marché européen.

Cet investissement d’un montant important en période de Covid-19 devrait être accompagné par la création d’une douzaine d’emplois, et produira plus de 5 000 tonnes de lait en poudre par an. D’après FranceBleu, le site qui produit déjà 70 000 tonnes annuelles de lait compte accompagner environ 40 producteurs laitiers de la région à se convertir en bio.

Cette annonce arrive, alors même que plusieurs boycotts des produits français sont suggérés dans différents pays musulmans et relayés par différents médias.