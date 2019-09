Partager

CMCP INTERNATIONAL PAPER fête ses 70 ans au service de l’économie marocaine.

Leader national sur le marché marocain du carton et du papier, CMCP International Paper célèbre, en présence du PDG de INTERNATIONAL PAPER EMEA, son 70è anniversaire au service de l’économie nationale et du développement durable du Maroc. Avec un chiffre d’affaires d’environ 2 milliards de dirhams, l’entreprise déploie un investissement moyen de l’ordre de 100 millions de dirhams par an. Elle compte 1’350 employés, répartis sur 11 unités de production (tous secteurs) disséminées dans toutes les régions du Royaume.

Célébrer un anniversaire pour un Groupe industriel de la taille de CMCP International Paper, au-delà de son aspect cérémonial, est une occasion opportune et symbolique pour faire le bilan de ses actions. Ainsi,on peut évaluer sa croissance, mais surtout son apport à son environnement et, enfin, apprécier son intégration à l’économie nationale, en respect de ses priorités et son engagement en faveur du développement humain et de la protection de l’environnement.

Producteur réputé d’emballages en carton ondulé et papier au Maroc, dont il tire un leadership incontestable, CMCP International Paper, filiale du géant mondial International Paper, est riche d’une histoire prestigieuse, qui en a fait un acteur incontournable dans son secteur d’activités. Investisseur de premier plan, avec un montant global de 700 MDH ces 5 dernières années, le Groupe innove constamment en termes de production et de technologies mises en œuvre dans ses 3 caisseries de production (Tanger, Casablanca et Agadir), d’une capacité globale de 250 000 tonnes, ses 8 unités de montage de plateaux, réparties sur l’ensemble du territoire national et sa papeterie située à Kénitra.

Cette implication est directement liée au développement du Maroc, comme le souligne M. John SIMS, Président Directeur Général d’INTERNATIONAL PAPER EMEA, « International Paper est confiante pour investir au Maroc, comme en témoigne notre récente acquisition à Tanger. Comme l’a récemment déclaré Sa Majesté le Roi, la clé du succès des investisseurs réside dans la confiance et l’ouverture. Nous sentons cette confiance et cette ouverture au Maroc et nous espérons pouvoir continuer à investir ici avec certitude dans les années à venir ».

Plus qu’un industriel, le Groupe marocain est également un acteur en permanente adaptation en termes de techniques de production et de mise à niveau de ses modes et approches de production. Cette double performance se traduit, de manière permanente, par l’acquisition et la mise en place de machines à la pointe des technologies et au top standard international qualité. Ce qui engendre de manière conséquente l’augmentation de sa capacité de production et l’amélioration constante de ses performances sur sites.

A ce titre, la filiale marocaine est un fournisseur hautement compétitif de tous les secteurs. Aussi, pour répondre de manière efficiente aux besoins de ses différents clients, ‘’CMCP International Paper s’adapte à l’évolution du marché marocain, en apportant des solutions adéquates, adaptées aux problématiques d’hygiène et présentant toutes les garanties de respect et de protection de l’environnement pour une offre globale et intégrée’’, affirme M. Bertrand Laplaud, Directeur Général de la Filiale Maroc & Région Afrique de l’Ouest de la multinationale.

La dynamique de progrès de CMCP International Paper repose sur cinq piliers fondateurs :

Un souci constant de satisfaction des clients

Des solutions performantes et innovantes en emballages en carton ondulé

Une politique d’anticipation des évolutions du marché

Une expertise et un savoir-faire en métier des emballages en carton ondulé et des collaborateurs qualifiés et engagés

Des efforts d’investissement soutenus afin de répondre techniquement et économiquement aux exigences du marché.

Outre ses performances sur le plan national, CMCP International Paper a acquis ses lettres de noblesse sur le marché de l’export, avec une capacité de production avant-gardiste, des délais de livraison optimums par toutes les saisons et la qualité de ses différents produits. Grâce à son envergure de renommée mondiale, le Groupe dessert les marchés du Canada, de la Russie et plusieurs pays du continent africain.

Son expertise, ses performances et le haut degré de qualification de son capital humain prédisposent CMCP International Paper à être et à agir également en entreprise citoyenne. Elle s’investit de manière directe, volontariste et sincère, dans la protection de l’environnement, alors que sa responsabilité sociale en fait un acteur engagé dans différentes actions à finalité citoyenne, notamment, sa participation active à des programmes de sensibilisation et d’éducation des jeunes dans le cadre de programmes de recyclage. L’entreprise s’investit dans la lutte contre l’échec et l’abandon scolaires via Sanady, fondation dont le but est l’appui aux enfants défavorisés issus du milieu rural.

Au plan de la protection de l’environnement, le Groupe est fermement engagé en faveur de l’écologie. A cette fin, il veille à prendre plusieurs initiatives visant, notamment, à limiter l’impact des rejets en milieu naturel, tout en contribuant à l’économie des ressources en eau. A cet effet, les emballages en carton ondulé sont fabriqués à partir de la fibre de bois, ce qui atténue considérablement les problèmes de santé et les risques de contamination. Par ailleurs, son usine de Kénitra a développé un procédé lui permettant d’utiliser l’eau industrielle à la place de l’eau fraiche, ce qui a réduit sa consommation de 50%.

Il est à noter que la filiale marocaine du Groupe International Paper est la première entreprise du secteur d’emballages en carton ondulé à être certifiée au Label Forest Stewardship Council (FSC), qui est un label environnemental considéré, à la fois, comme un écolabel et un écosociolabel.

