Bayer Maroc donne 3 millions de dirhams contre le Covid-19

Bayer Maroc participe à l’effort national contre le Covid-19.

Alors que le Covid-19 bouleverse nos sociétés, quelques entreprises au Maroc ont fait preuve d’une citoyenneté exemplaire qu’il faut souligner en ces temps difficiles. C’est le cas de Bayer Maroc qui s’engage dans la lutte nationale avec plus de 3 millions de dirhams de dons monétaires et médicamenteux.

Bayer Maroc est définitivement une entreprise citoyenne. Installée au Maroc depuis 1960, la filiale marocaine du groupe allemand s’est engagée dans la lutte contre la crise du Covid-19 qui sévit dans notre pays avec l’apport de contributions monétaires et médicamenteuses, estimées à plus de 3 millions de dirhams. Des dons significatifs qu’il convient de saluer et qui seront mis à disposition du Fond National pour la lutte contre le Covid-19, initié par Sa Majesté le Roi Mohamed VI.

Mais ce n’est pas tout, Bayer Maroc qui est très présent dans le secteur agricole faut il le rappeler, prévoit des actions sociales lors du mois sacré du Ramadan auprès des familles les plus vulnérables, une initiative louable alors que l’impact de la crise liée au Coronavirus risque d’impacter les ménages lors du mois saint.

“En tant qu’entreprise pionnière dans les domaines de la santé et de l’alimentation, nous mettons en œuvre toutes les mesures nécessaires afin de garantir la continuité du business auprès de nos parties prenantes dans le pays. Nous redoublons nos efforts pour fournir un approvisionnement conforme et durable de nos produits destinés aux hôpitaux, aux médecins, aux patients, aux consommateurs et aux agriculteurs qui demeurent notre priorité», souligne à nos confrères de FNH, Jean Baptiste Boulay, Directeur Général de Bayer au Maroc.

«Nous accordons également beaucoup d’importance à la sécurité et le bien-être de nos collaborateurs mobilisés à l’usine et sur le terrain afin de maintenir l’approvisionnement de nos médicaments et de nos produits destinés à l’agriculture et à l’alimentation du citoyen marocain», complète Jean Baptiste Boulay, qui assure ainsi la continuité de l’activité Bayer Maroc, considérée justement comme essentielle à l’heure de la pandémie. Bravo.