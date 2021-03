L’azadirachtine de SIPCAM Inagra célèbre ses 25 ans !

Partager

L’azadirachtine de SIPCAM Inagra célèbre 25 ans de fonctionnement comme au premier jour.

SIPCAM Inagra dispose de l’un des produits phares de la bioprotection : l’azadirachtine, qui a déjà 25 ans d’expérience et de nombreux succès. Ce bioinsecticide a été un outil formidable pour le travail de nombreux agriculteurs qui ont progressé et se sont développés grâce à ses excellents résultats.

L’azadirachtine est obtenue à partir des graines de l’arbre Azadirachta indica, qui est bien connu en Asie pour ses qualités insecticides. SIPCAM Inagra a commencé à l’utiliser en 1995 avec son bio-insecticide AZATIN, qui a été le premier en Espagne à disposer de ce composant. Les résultats n’ont pas tardé à apparaître. Son faible impact résiduel sur la culture et son respect de l’environnement ont été des qualités appréciées par de nombreux agriculteurs qui ont fait de ce produit leur premier choix.

AZATIN a été rebaptisé OIKOS qui est commercialisé sur le marché marocain par le distributeur Alfachimie et BIOAZA 32 sur le marché algérien, commercialisé par Devagri, ils ont consolidé leur position d’insecticides biologiques innovants, faisant de SIPCAM Inagra le leader du secteur. Ces deux bioinsecticides se caractérisent par leur applicabilité à un large éventail de cultures.

De la main de SIPCAM Inagra, nous pouvons voir comment l’azadirachtine est encore un composant très demandé de nos jours. Nous pouvons trouver des agriculteurs qui ont été fidèles pendant ce quart de siècle aux bioinsecticides de SIPCAM Inagra en raison des excellents résultats qu’ils donnent. De plus, elle répond parfaitement à la demande croissante qui existe aujourd’hui dans le but de promouvoir l’agriculture biologique.

C’est pourquoi SIPCAM Inagra et ses bioinsecticides à l’azadirachtine continuent de fonctionner comme au premier jour, car ils répondent avec une efficacité totale à des questions qui sont toujours d’actualité dans l’agriculture. Et c’est pourquoi il maintient toujours sa position préférentielle comme l’un des meilleurs produits pour traiter les parasites que l’on peut trouver.

Propriétés de l’azadirachtine qui en font le meilleur bioinsecticide.

Les raisons du succès d’azadirachtine, maintenu au fil des ans, sont nombreuses. Son origine naturelle signifie que sa fonction insecticide a peu d’impact sur les résultats de toute récolte. Elle a un effet important sur les insectes en réduisant leur mobilité et leur capacité d’alimentation. Elle agit également sur les larves, faisant disparaître les parasites à leur source.

D’autre part, étant totalement biologique, l’azadirachtine peut agir sur n’importe quelle partie de la plante sans l’endommager. De cette manière, une protection complète est obtenue de la racine aux feuilles. Il peut également être mélangé à d’autres produits phytosanitaires – pour lutter contre l’oïdium – sans perdre de son efficacité.

L’azadirachtine peut être utilisée dans l’agriculture biologique, mais elle donne également de bons résultats dans les systèmes de cultures traditionnels. En outre, il est conçu pour être appliqué par irrigation au goutte-à-goutte, ce qui le rend facile à utiliser. Cela permet sans aucun doute aux bioinsecticides de SIPCAM Inagra d’être parmi les meilleurs du marché grâce à leur grande polyvalence.

L’azadirachtine a encore une longue trajectoire dans le secteur des produits phytosanitaires et avec SIPCAM Inagra, vous pouvez profiter pleinement de toutes ses possibilités. Aujourd’hui encore, c’est le choix principal de nombreux agriculteurs qui optent pour des produits biologiques qui contribuent à la santé de leurs cultures.

Sur le site web de SIPCAM www.sipcaminagra.com , vous pouvez trouver les meilleurs produits pour vos plantes avec les solutions les plus innovantes.

Plus d’information sur OIKOS : OIKOS Maroc

Plus d’information sur BIOAZA 32 : BIOAZA 32 Algérie

Dans notre vaste catalogue, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour votre culture.