CECAMA: L’Agriculture Face Aux Changements Climatiques

Le Centre d’Excellence et de Conseil Agricole Maroco-Allemand en collaboration avec l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, avec l’appui de l’Office National du Conseil Agricole et du Ministère fédéral Allemand de l’Alimentation et de l’Agriculture organise une conférence internationale sur le thème : «l’Agriculture Face Aux Changements Climatiques : Voies d’Adaptation».



Au Maroc, les effets du changement climatique sont nombreux, et impactent l’ensemble des secteurs économiques. Ces phénomènes touchent tout particulièrement l’agriculture et entraînent une baisse des récoltes et une hausse des coûts de production, affectant les prix, la quantité et la qualité des produits agricoles.



Les liens de causalité entre changements climatiques et agriculture sont multiples et interdépendants : Les activités agricoles dépendant directement des conditions climatiques, sont très exposées aux changements climatiques L’agriculture contribue au changement climatique par une contribution non négligeable dans les émissions de gaz à effet de serre. Cependant, l’agriculture peut également contribuer en tant que facteur clé dans l’atténuation du changement climatique à travers la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Venez partager* votre expérience !



Vous souhaitez contribuer à la conférence par une communication ou par une affiche scientifique ? Envoyez votre résumé au secrétariat de la conférence à l’adresse cc.agriculture.2019@gmail.com, selon le modèle téléchargeable ci-dessous.