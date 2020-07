Vous êtes acheteur et vous souhaitez importer des fruits et légumes du Maroc?

Vous êtes acheteur importateur de fruits et légumes et vous êtes à la recherche de producteurs marocains ?

Vous êtes acheteur importateur de fruits et légumes et vous souhaitez vous approvisionner auprès de producteurs marocains ? Contactez-nous.

Vous êtes déjà nombreux à nous solliciter pour acheter des fruits et légumes du Maroc. Le Royaume est depuis plusieurs années reconnu pour la qualité de ses produits et pour ses prix concurrentiels.

Dans le même temps, de nombreux agriculteurs marocains nous contactent afin de nous proposer leurs production agricoles à la commercialisation.

Aujourd’hui plus de 200 agriculteurs nous font confiance et sont producteurs de fruits rouges, brocoli, brocolini italien choux de Bruxelles, Choux chinois, Choux fleurs, Choux blanc, Choux rouge, Laitue, Pomme de terre, Fenouil , Oignon , Courgette , Citrouille , Patate douces, pêche et nectarine + pomme, oignons, dattes, ail, olives, huiles essentielles, agrumes, tomates, petits pois bios, avocats, spiruline bio, produits de terroir et plantes médicinales telles que le safran camomine bleue quinoa, jujube, citron caviar, cerises, pastèques, pomme de terre, carotte, courge , blé orge, Avocat Hass Patate douce, tomate, la myrtille et la framboisen haricot vert,courgette, poivron, pomme de terre, poivrons piments, romarin, carottes oignons, pastèque, courgettes, abricot canino, pommes hana, nectarine, pêche, les prune black diamond, raisin de table, cerises, framboises …

Si l’un de ces produits vous intéresse, vous pouvez nous envoyer un mail à [email protected]

A bientôt…