Investir dans la formation du personnel agricole

La formation du personnel technique, un investissement primordial pour le développement des entreprises agricoles.

La formation du personnel technique est, aujourd’hui, un élément clé dans la réussite d’une entreprise. Si ce genre d’investissement peut paraître évident et facile d’accès pour certains, d’autres peuvent parfois passer à côté de son importance. La rédaction d’AgriMaroc.ma s’est penchée sur le sujet de l’investissement dans la formation du personnel technique des entreprises agricoles au Maroc.

Tout d’abord, dans le but de faire un point sur l’investissement des entreprises agricoles dans les formations au Maroc, nous avons rencontré AgriFormations.ma, professionnel en formation. Selon eux, les entreprises agricoles et tout particulièrement les PME et TPE sont conscientes de l’intérêt de former leurs ouvriers, techniciens agricoles et ingénieurs. Après une certaine ancienneté, des formations sont régulièrement proposées par l’entreprise. Le personnel technique serait également lui-même demandeur de stage d’apprentissage.

Les organismes spécialisés offrent un large choix de formations permettant aux entreprises agricoles de se positionner en fonction de leurs besoins. Selon AgriFormations.ma la majorité des entreprises agricoles s’oriente vers des formations en management, développement personnel, logistique et achat. Les stages de formation ont une durée de 2 à 3 jours à hauteur de 7h par jour.

Malgré les aspects bénéfiques de la formation du personnel, encore beaucoup de sociétés agricoles n’y ont pas recours. L’obstacle majeur dans cette démarche est bien souvent d’ordre financier. Il est donc indispensable de mentionner que les sociétés agricoles peuvent bénéficier des aides de l’Etat pour le financement. AgriFormations.ma nous confie qu’une formation est facturée entre 7 000 et 13 000 DH.

Il est important de souligner qu’une formation ne doit pas être vue comme une charge mais plutôt comme un investissement. En effet, notez qu’une équipe bien formée est une équipe plus efficace. Face à la concurrence, au rythme d’innovation technologique soutenu et à l’exigence toujours plus poussée de la clientèle, l’entreprise doit être informée et en constante évolution pour rester compétitive. La formation du personnel est une stratégie apportant une valeur ajoutée à l’entreprise qui pourra ainsi se positionner sur le marché.