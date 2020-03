Pourquoi les vétérinaires recommandent le logiciel IsaLait?

Partager

IsaLait: Un module “Préparation visite Vétérinaire” pour un élevage plus rentable grâce à son vétérinaire.

Au Maroc, de très nombreux éleveurs laitiers ont fait le choix de s’équiper du logiciel de gestion IsaLait. Ce logiciel ultra complet et paramétrable dédié à la filière lait, fait parti d’une solution globale “Gestion de Troupeau” qui peut être paramétrée pour les Bovins, les Ovins ou les Caprins. En production laitière ou en engraissement, la solution s’adapte à tous les éleveurs quelque soit la taille de leur troupeau.

Isalait: suivi de la reproduction, du sanitaire, de la production laitière, de la ration, suivi économique…

Une solution complète! Gestion de la reproduction, du sanitaire, de la production laitière, de la ration, ou encore économique le logiciel Isalait est aujourd’hui incontournable dans les élevages laitiers. Reconnu comme une référence, Isalait s’appuie sur un système d’alertes pour prévenir l’éleveur, l’ingénieur ou le technicien de ses priorités de la journée, il permet ainsi de rappeler qu’une vache a un retour en chaleur ou qu’une autre est à tarir. Isalait permet même à l’éleveur de connaitre les écarts entre ce que sa vache est censée produire en fonction de différents paramètres et ce qu’elle produit vraiment! Un réel outil d’aide à la décision.

Le logiciel Isalait bénéficiant de nombreuses fonctionnalités, nous avons fait le choix de nous concentrer tout particulièrement sur l’une d’entre elles, appréciée par une catégorie spécifique que sont les vétérinaires : “Préparation visite vétérinaire”.

Le module Sanitaire et son “Préparation visite Vétérinaire”.

“En tant que vétérinaire, j’ai besoin de trouver l’information rapidement lorsque je vais chez un éleveur. Il est anormal de passer plus de temps à retrouver l’historique d’une vache qu’à la soigner, c’est un problème et c’est pour ça que je recommande IsaLait aux éleveurs avec lesquels je travaille” témoigne un vétérinaire de la région de Biougra (Souss).

Les avantages d’Isalait sont nombreux, pour l’éleveur et son vétérinaire il devient même facile de suivre et planifier les événements sanitaires et ainsi améliorer les conditions de travail de chacun.

Grâce au module “Préparation visite vétérinaire”, le vétérinaire ou l’éleveur peut générer jusqu’à 13 listes, comme par exemple une liste de “génisses à inséminer” ou de “génisses sans chaleurs” ou encore d’animaux “à diagnostiquer”, autant dire que le vétérinaire dispose alors de tous les outils pour réaliser le meilleur suivi possible. Mais ce n’est pas tout, le module sanitaire c’est aussi la génération d’un cahier sanitaire par animal, ou encore la mise en place d’un plan de traitement par maladie ou enfin la gestion du stock de médicaments … Ici encore la profondeur du module est très intéressante pour qui veut gérer au mieux son élevage.

Avec IsaLait, éleveur et vétérinaire gagnent en confort de travail, le risque d’oubli ou d’erreur est largement diminué et tout le monde y gagne, permettant une meilleur rentabilité économique globale de l’élevage.