يعزز OCP و UM6P الابتكار وزيادة الأعمال

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OCP و UMP6 تشجيع الابتكار وزيادة الأعمال

الابتكار وتسريع الشركات الناشئة في المغرب وإفريقيا هما محور اهتمامات جامعة محمد السادس للعلوم التطبيقية (UM6P). في الواقع ، لقد تم إطلاق هذا المشروع بالشراكة مع OCP ، هذا الثلاثاء 3 مارس 2020 ، وهو مركز جديد للابتكار وريادة الأعمال وتسريع الشركات الناشئة

يهدف المركز الجديد إلى أن يكون مفترق طرق للابتكار وريادة الأعمال في المغرب وإفريقيا في خدمة الشركات الناشئة واللاعبين في النظام البيئي لريادة الأعمال. يستهدف هذا المحور ، بالشراكة مع OCP ، المشروعات المتعلقة بالطاقة الخضراء ، الزراعة الخضراء ، الصحة ، إلخ. علاوة على ذلك ، سيكون لكل برنامج معايير اختياره. وبشكل أكثر تحديداً ، يهدف مركز الابتكار هذا ، كما أوضحته سارة شريف دوزان ، مديرة مشروع مركز الابتكار ، إلى أن تكون “OneStopShop للشباب المغاربة والأفارقة الذين يحملون مشاريع وأفكارًا إبداعية

إنه يستفيد من نظام بيئي مناسب للغاية موجود بالفعل بفضل البنى التحتية الموجودة بالفعل أو التي أطلقتها جامعة محمد السادس للفنون التطبيقية بما في ذلك المختبرات الحية والمزرعة التجريبية والمناجم التجريبية ومنتزه الطاقة الخضراء ومجمع المباني الذكية و Fab Lab وبرامج الحضانة والتسارع للشركات الناشئة ، إلخ. وبالتالي سيكون هذا النظام البيئي بأكمله متاحًا لحاملي الأفكار والمشاريع لمركز الابتكار الجديد هذا.