Les tomates marocaines gagnent du terrain aux Pays-Bas en raison de leur qualité.

Sur le marché néerlandais des tomates importées, les produits espagnols perdent de plus en plus du terrain face à ceux du Maroc. En effet, les consommateurs ont maintenant plus confiance aux tomates marocaines, du fait de leur qualité.

“Il y a de moins en moins de tomates espagnoles chaque année. Les tomates sont un poste budgétaire. Pour suivre les niveaux de prix, beaucoup de gens se tournent vers le produit marocain”, révèle à Freshplaza, Ger Kingma de Hagé International.

«La qualité des tomates marocaines était autrefois considérée comme inférieure aux Pays-Bas. Cela s’est considérablement amélioré ces dernières années. Le fait qu’elles aient une présence quasi permanente sur le marché britannique en dit long. C’est impossible avec un produit agricole de mauvaise qualité», indique ce dernier.

Cependant, selon lui, il reste du chemin à faire, surtout avec la certification des fruits et légumes. Par ailleurs, il a souligné que la saison d’importation actuelle des tomates fait face à des défis.