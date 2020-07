ToBRFV : La Russie met en place des tests pour les tomates importées.

Partager

La Russie met en place des tests pour détecter ToBRFV sur les tomates importées.

Afin d’endiguer une éventuelle propagation du virus du fruit rugueux de la tomate (ToBRFV) sur les serres de légumes domestiques, la Russie a décidé de mettre sur pied des mesures destinées à éviter les importations de tomates infestées.

Le Service fédéral russe de surveillance vétérinaire et phytosanitaire (Rosselkhoznadzor) a adopté et renforcé des mesures pour prévenir le risque d’importer cette infection avec des produits importés: fruits, graines et plants de tomate et de poivron de Chine, d’Israël, de Turquie, d’Égypte, du Maroc et d’autres pays importateurs en Russie, selon Hortidialy.

Par ailleurs, dans le but d’assurer le bien-être phytosanitaire, Rosselkhoznadzor, à partir du 20 juillet de cette année, organise des tests de laboratoire pour détecter le virus de la tomate brune. Ceci permettra, selon le service, d’éviter les risques d’infection des serres russes de légumes.

De même, l’Association des serres de Russie, tient le 23 Juillet le conseil d’administration de l’Association où seront pris en considération les questions suivantes: