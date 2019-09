Partager

TAMWIL EL FELLAH reçoit le Certificat de Mérite 2019 pour le financement des projets de palmiers dattiers.

En marge de la 9ème Conférence mondiale sur le financement durable, qui s’est tenue le 11 juillet 2019 à Karlsruhe en Allemagne, la filiale du Groupe Crédit Agricole du Maroc TAMWIL EL FELLAH a reçu le Certificat de Mérite 2019 pour le financement des projets de palmiers dattiers dans les oasis marocaines, indique le site d’information leboursier.ma.

L’Association des Institutions Africaines de Financement du Développement (AIAFD) en partenariat avec son homologue d’Asie et du Pacifique et avec l’Organisation Européenne pour le Développement Durable a organisé une compétition internationale annuelle destinée à sélectionner les Institutions de Financement du Développement (IFD) ayant démontré leur capacité à intégrer la durabilité environnementale, sociale et financière/économique dans leurs services financiers.

TAMWIL EL FELLAH, filiale du Groupe Crédit Agricole du Maroc, a été primé dans le cadre de la catégorie « Financement exceptionnel de projets durables».

Trois catégories de prix ont été attribuées :

Meilleure innovation de produits et services financiers durables ; Financement exceptionnel de projets durables ; Réalisations exceptionnelles en matière de durabilité des affaires.

Ce prix est décerné en reconnaissance des réussites exceptionnelles dans le financement à long terme de projets industriels / commerciaux ou d’infrastructures exemplaires qui profitent aux collectivités locales, protègent l’environnement et garantissent la fiabilité des profits aux investisseurs et aux bailleurs de fonds.

L’édition 2019 a connu la participation de plus de 50 Institutions de Financement du Développement à l’échelle mondiale pour les trois catégories.