Le sulfate de calcium, une alternative bio pour la nutrition calcique des cultures.

Le sulfate de calcium, une alternative écologique pour la nutrition calcique des cultures.



Des chercheurs agricoles de l’Université polytechnique de Carthagène (UPCT) ont vérifié, lors de la culture de poivrons en serre, comment l’application de sulfate de calcium micronisé permet d’obtenir des rendements de cultures et une qualité similaires au nitrate de calcium.

«Le calcium est un élément fondamental pour les plantes et un facteur déterminant pour la texture des produits agricoles», explique un chercheur.

“Notre proposition est d’ajouter du calcium par le sulfate de calcium lorsqu’il n’est pas nécessaire d’ajouter plus d’azote à la culture, car il n’est pas polluant et n’affecte pas les performances de production, la qualité, la vie commerciale ou les niveaux de nutriments du produit”, détaille le chercheur sur Hortoinfo.

De plus, «le sulfate de calcium est un produit naturel, adapté à l’agriculture biologique, à moindre coût et avec des effets environnementaux très positifs, réduisant la salinité du sol et améliorant sa structure», souligne la même source.

Source : hortoinfo