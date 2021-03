Souss-Massa : le taux de remplissage des barrages atteint 35,84%.

Partager

Le taux de remplissage des barrages de Souss-Massa a atteint 35,84%.

Les dernières pluies continuent d’avoir leur lot de bénéfices sur la situation des barrages nationaux, ceux de Souss-Massa compris. En effet, ceux de la région affichent un taux de remplissage de 35,84%, soit une réserve d’eau de 261,88 Mm3 .

Dans le détail, le barrage de Youssef Ibn Tachfine est rempli à hauteur de 27,30%, celui d’Abdelmoumen à 17,90%, tandis que ceux d’Aoulouz et de Moulay Abdellah ont enregistré respectivement un taux de remplissage de 68,11% et de 33,20%.

Les barrages d’Imi El Kheng (d’une capacité totale de 9,75 Mm3) et de Mokhtar Soussi (39,8 Mm3) sont, eux, remplis à plus de 100% et sont donc en déversement naturel. De son coté, le barrage Ahl Souss est quasi totalement rempli (99,60%).

Il est à noter que ces précipitations sont venues sauver la saison agricole qui a été fortement menacée. L’amélioration des retenues des barrages a surtout soulagé les agrumiculteurs du réseau du périmètre d’El Guerdane, dont l’alimentation en eau d’irrigation a été suspendue le 7 octobre dernier, à cause du grand stress-hydrique.