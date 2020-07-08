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 (SMAG)الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي

agrimaroc agrimaroc 08/07/2020 أخبار فلاحية وطنية, مستجدات فلاحية Laissez un commentaire 0 Vues

 (SMAG)الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي

صدر في الجريدة الرسمية المرسوم المحدد للحد الأدنى القانوني للآجر في الفلاحة و الصناعة التقليدية والتجارة والمهن الحرة 

و يحدد في 76,70 درهما لليوم بالنسبة لأجراء القطاع الفلاحي و يحدد في 14,81 درهما كمبلغ الحد الأدنى عن ساعة الشغل للأجراء في قطاعات الصناعة والتجارة  والمهن الحرة، و قد دخل هذا القرار حيز التنفيذ في الفاتح من يوليوز الجاري

وينص المرسوم على أنه لا يؤدي تطبيق أحكام البند الثاني (الفلاحة) في أي حال من الأحوال إلى حذف المنافع العينية الممنوحة لأجراء القطاع الفلاحي أو إلى التخفيض منها

وكان مرسوم فاتح يوليوز 2019 يحدد الأجر في73,22 درهم عن يوم شغل لأجراء القطاع الفلاحي و 14،13 عن ساعة الشغل للأجراء في قطاعات الصناعة

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