Quels sont les sites d’actualité agricole préférés des agriculteurs marocains ?

Quels sont les sites d’actualité agricole que préfèrent les agriculteurs marocains ?

Les agriculteurs recherchent de plus en plus d’informations pour évoluer dans leurs métiers. Grâce à internet, ils ont enfin les informations utiles pour améliorer leurs rendements et augmenter leurs revenus.

Ainsi une infographie sur janvier 2020 permets de mesurer l’audience des principaux sites consultés par les agriculteurs. Cette information importante est également nécessaire pour notre pays et pour la pluralité de l’information et des sources. Cette enquête permet donc de mettre en lumière avec des chiffres les médias plébiscités et certains écarts d’audience sont notables.

AgriMaroc.ma arrive en tête.

Cette étude consacre AgriMaroc.ma en tête du classement, avec un lectorat estimé à plus de 75 000 lecteurs uniques sur le mois de janvier 2020. Une audience conséquente qui représente 3,9 fois plus de lecteurs uniques que le média arrivant en seconde position. Une réelle performance.

Ainsi, sur la même période, Agri-Mag édité par Agriculture Du Maghreb arrive en seconde position de cette infographie, avec un lectorat estimé à plus de 19 000 lecteurs uniques sur le mois de janvier 2020, suivi de HortitecNews et ses 6 000 lecteurs mensuels alors que AlFilahia arrive enfin avec 1 770 lecteurs uniques sur la même période. Des résultats qui globalement sont à apprécier de différentes manières, en effet chaque média disposant de spécificités qui lui sont propres et qu’il faut noter.

C’est la pluralité de l’information qui en ressort gagnante.

Créé en 2015 AgriMaroc.ma a connu une croissance régulière ces 5 dernières années et dispose d’une version francophone et arabophone. Cette dernière en forte croissance, représente d’ailleurs plus de la moitié de son lectorat. Sur AgriMaroc.ma différents outils sont mis à disposition de l’agriculteur, comme les cours et marchés, la météo, ou encore l’index phytosanitaire.

Agri-Mag s’appuie de son côté sur le média papier historique pour sa communication, Agriculture du Maghreb. Magazine papier créé en 2003, Agriculture du Maghreb a également migré vers le digital avec Agri-Mag en 2018 pour répondre à la digitalisation en marche et qui frappe tous les secteurs. Précisons qu’Agriculture du Maghreb est le seul acteur de cette liste, à être présent en format papier et web.

Vient ensuite, HortitecNews qui de son côté, obtient de bons résultats, malgré un positionnement unique. En effet c’est le seul média spécialisé en horticulture de ce classement et qui ne traite pas d’actualité agricole généraliste. Mis à jour de manière hebdomadaire, HortitecNews synthétise les informations de l’horticulteur. Enfin AlFilahia complète ce classement des médias qui comptent sur l’échiquier national.

Rappelons que ces données officielles sont mesurables selon différentes sources sur internet, et qu’elles ne sont que des estimations. Les données réelles ne pouvant être communiquées que par les médias eux-mêmes.