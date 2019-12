Séminaire sur les méthodes d’amélioration de la qualité du blé marocain

Partager

Séminaire de restitution sur les méthodes d’amélioration de la qualité du blé marocain

Un séminaire de restitution des résultats de l’opération d’évaluation de la qualité de la récolte nationale de blé tendre et blé dur a été organisé par la Fédération Nationale de la Minoterie (FNM) de l’Institut de Formation de l’Industrie Meunière (IFIM) ce mercredi.

Cette étude a porté sur le potentiel qualitatif des blés dur et tendre. Effectuée dans les principales régions productrices des céréales, cette étude ambitionne de fournir des données utiles aux professionnels. Parmi eux, se trouvent des opérateurs industriels, agriculteurs, collecteurs, stockeurs et semenciers. Elle vise à élaborer une base de données relative à la qualité des récoltes des blés des campagnes agricoles précédentes. Le directeur général de la FNM, Abdellatif Izem, a souligné la nécessité d’adapter davantage l’offre de producteurs de blé à la demande de ses utilisateurs à savoir les minoteries industrielles et les professionnels de la boulangerie et la pâtisserie.

Le directeur de la FNM a relevé que la qualité est perçue différemment par les différents acteurs de la filière. Ainsi, il a noté que le producteur cherche un blé au meilleur rendement qui résiste le plus aux maladies. Cependant, les valeurs technologiques dont les taux de protéine élevé et des niveaux d’acidité intéressent plus les transformateurs.

Ainsi, pour améliorer la qualité des graines locales, des mesures ont vu le jour ces dernières années. Celles-ci passent par la signature de conventions entre la fédération et différents organismes liés à l’industrie céréalière. Egalement, il y a eu l’ouverture du laboratoire du centre d’études et de recherche en industrie céréalière. Ce dernier ambitionne de jeter des ponts entre le monde de la production et celui de la transformation pour monter en performance. Et ce, sur le plan technologique, agronomique et commercial et assurer une complémentarité entre les différents maillons de la filière. Dès lors, Izem ajoute que les organismes de stockage peuvent également contribuer à la mise en valeur de la production locale.