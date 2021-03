Sebou : le taux de remplissage des barrages atteint 74%.

Partager

Le taux de remplissage des barrages de Sebou a atteint 74%, en mars.

Le taux de remplissage des barrages relevant du bassin hydraulique de Sebou (ABHS), qui desservent principalement les régions du Gharb et de Fès-Meknès, est passé de 52% au 23 novembre dernier à plus de 74% au 3 mars, grâce notamment aux chutes de neige enregistrées depuis début janvier.

“Sur l’ensemble des barrages, on a un volume de retenues de 4,129 MMm3, stockées à date d’aujourd’hui dans les 11 barrages du bassin”, révèle Medias24 citant Noureddine Serrhini, responsable communication à l’ABHS.

“A la même période de 2020, on était à environ 64%. Il y a donc une nette amélioration, pratiquement d’une dizaine de points. Certains barrages sont quasiment à plus de 100% de taux de remplissage. Ils sont donc en déversement naturel, notamment les barrages Bab Louta et Bouhouda, de la province de Taounate”.

Le Barrage d’Al Wahda, d’une capacité de plus de 3,5 MMm3, est lui rempli à hauteur de 79%, contre 51,7% au 23 novembre. “Ce barrage assure l’irrigation d’environ 100.000 ha au niveau de la plaine du Gharb, en plus de l’alimentation en eau potable des provinces de Taounate et Ouazzane principalement”.

Comme pour les réserves des barrages du bassin de Tensift, ceux relevant du bassin de Sebou permettront également de “couvrir la majorité des besoins en terme d’irrigation et d’eau potable” dans les régions desservies. Également, “il y a également lieu de noter le pic assez marqué au début du mois de février en termes de pluie, qui a rehaussé le niveau de remplissage des barrages de ce bassin”.