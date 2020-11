Le salon national de l'olivier est reporté en raison du Covid-19.

Partager

Report du salon national de l’olivier en raison de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).



En raison de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), la 7e édition du Salon national de l’olivier, qui se déroule à El Attaouia (province d’El Kelâa des Sraghna), a été reportée à une date ultérieure.

Selon l’Association du Salon national de l’olivier, organisatrice de cette manifestation, la tenue de la prochaine édition demeure tributaire de l’amélioration de la situation pandémique, ajoutant que la conjoncture sanitaire que traverse actuellement le Royaume, en raison de la propagation de la pandémie de Covid-19, ne permet pas l’organisation de manifestations ou de rassemblements de ce genre.

Organisé sous l’égide du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, par l’Association du Salon national de l’olivier et la Fédération interprofessionnelle marocaine de l’olive, ce rendez-vous annuel se veut un espace privilégié pour mettre en exergue la filière oléicole, ses enjeux et ses défis, ainsi qu’une plateforme de rencontres et d’échange entre les différents opérateurs oléicoles.

Cet événement, organisé en partenariat avec le Conseil de la région et la Chambre d’agriculture de Marrakech-Safi, la province et le Conseil provincial d’El Kelâa des Sraghna, ainsi que le Conseil municipal d’El Attaouia, réunit chaque année un grand nombre d’exposants représentant différents opérateurs du secteur.