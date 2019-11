Le salon Ipack Ima de Milan suscite déjà l’intérêt général

Partager

Avec 40 entreprises italiennes et plus de 30 professionnels nord-africains, Ipack Ima suscite l’intérêt général et s’annonce prometteur.

Ipack Ima est un salon professionnel qui propose les solutions complètes pour l’administration, la transformation de produits, le conditionnement final et le placement dans les points de vente de ces derniers.

Le salon se donne pour objectif satisfaire la demande et l’offre dans le domaine de la procédure et de la technologie d’emballage match mais également de spécifier l’industrie alimentaire, en tenant compte de la branche cosmétique, la pharmacie, la chimie entre autres. C’est ainsi que lors de cette édition qui se tiendra en 2021, la deuxième étape a été consacrée aux acheteurs internationaux provenant du Maghreb (Algérie, Maroc et Tunisie) et d’Égypte, avec un calendrier fourni de visites d’entreprises et de rendez-vous.

Une rencontre a été organisée au Palazzo delle Stelline entre les exposants d’IPACK-IMA et les acheteurs d’Afrique du Nord sélectionnés en collaboration avec ITA – Italian Trade Agency. Les rencontres se sont poursuivies aux sièges des entreprises, qui ont fait preuve de disponibilité pour ouvrir les portes de leurs établissements et dévoiler les détails et fonctions des technologies d’excellence exposées au Salon.