Salade2Fruits rachète le groupe Canavese.

Le rachat du Groupe agricole Canavese par Salade2Fruits a été acté par le Tribunal de Commerce de Marseille. Salade2Fruits emploie 100 salariés et réalise un chiffre d’affaires de 28M€.

Le groupe Canavese qu’on ne présente plus au Maroc (avec une présence de plus de 15 ans), a été créé en 1976 à Aubagne (France) et est spécialisé dans la production et la vente de fruits et légumes. Véritable succès story en son temps, l’entreprise aux 150 M€ de chiffre d’affaires en 2019 et qui emploie 410 collaborateurs a été cédée à Salade2Fruits suite à la crise de la Covid-19.

En effet la fermeture des écoles, universités, restauration d’entreprise et commerciale … ont eu raison du groupe Canavese qui suite à ces difficultés à été cédé à Salade2Fruits. Rappelons que Canavese avait déjà rencontré des difficultés importantes en 2018 alors qu’une réorganisation stratégique avait conduit à l’arrêt des productions en Côte d’Ivoire et au Maroc, sur 2018 et 2019, qui représentaient prêt de 25% de son chiffre d’affaires selon nos confrères de LaProvence.