Salad Time : des tomates cerises bientôt prêtes à l’export

Partager

tweet



Salad Time annonce que ses tomates cerises seront bientôt prêtes à l’export.

Les tomates cerises produites par Salad Time seront bientôt prêtes à l’export et s’annoncent pleines de goût.

Les tomates cerises continuent de poussent et la variété produite assure un rendement élevé en fruits, uniformes, résistants, avec une bonne saveur et teneur en sucre, tout en assurant une bonne taille et une excellente couleur.

Située au sud d’Agadir, Salad Time continue d’opérer tout au long de cette période difficile pour garantir des produits de qualité en maintenant une chaîne d’approvisionnement saine et en mouvement.

Photo: Salad Time