Les prix des légumes et du lait ont augmenté respectivement d’1.8% et 0.3%

Partager

tweet



Les prix des légumes et du lait du Maroc ont augmenté respectivement d’1.8% et 0.3%

Les prix des produits alimentaires poursuivent leur flambée. La dernière note du HCP sur l’indice des prix à la consommation indiquent que les prix des légumes ont augmenté d’1.8%, tandis que les prix du lait, du fromage, des œufs et des huiles ont connu une hausse de 0.3%.

Les prix des fruits ont, pour leur part, augmenté de 0.2%. En revanche, le HCP affirme que certains produits ont connu une baisse des prix, citant notamment des baisses de 2.1% des prix des poissons et fruits de mer, entre novembre et décembre 2019. Durant cette même période, les prix des viandes ont reculé de 0.8%, le café et le thé de 0.4%.

Lire aussi : Le Maroc se classe 3ème dans les réformes agricoles en Afrique

L’IPC annuel moyen a enregistré, au terme de l’année 2019, une augmentation de 0,2% par rapport à l’année 2018. Conséquence de la hausse de l’indice des produits non alimentaires de 0,9% et de la baisse de celui des produits alimentaires de 0,5%.