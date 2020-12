Le Pérou se positionne en tant que fournisseur de gingembre biologique.

Partager

L’essor de la demande mondiale de gingembre biologique positionne le Pérou en tant que fournisseur.

Le Pérou a progressivement pris de l’importance sur le marché mondial du gingembre ces dernières années jusqu’à devenir le quatrième exportateur mondial de cette épice, dont la demande a connu un fort rebond en 2020 en raison de l’expansion de la pandémie de Covid-19 et de l’augmentation de la consommation d’aliments sains.

«De nombreux producteurs péruviens qui se consacraient au café et affectés par la maladie de la rouille il y a quelques années, se tournent vers la production de gingembre et se forment davantage pour avoir un très bon produit», a déclaré à Freshplaza, une entreprise exportatrice. «Le gingembre a également poussé de nombreux agriculteurs engagés dans la production informelle de coca dans la région à migrer vers l’agriculture formelle», souligne-t-il.

Par ailleurs, la forte demande sur le marché étasunien a placé le Pérou, en tant que concurrent de la Chine. “Notre marché le plus important tout au long de notre croissance depuis 2007 est les États-Unis. Cependant, depuis 7 ans, nous nous positionnons progressivement sur le marché européen”, déclare l’entreprise. «En termes de pourcentage, notre volume d’exportation actuel est de 70% vers les États-Unis et de 30% vers l’Europe. Mais nous continuons à grandir et notre intention est de rencontrer davantage d’importateurs et de distributeurs européens ».