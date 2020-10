Olives : Le Maroc, 3ème fournisseur des principaux pays importateurs.

Partager

Le Maroc exporte ses olives de table vers les États-Unis et l’Union européenne.

Selon un rapport du Conseil oléicole international (COI), le Maroc est le 3ème fournisseur des principaux pays importateurs d’olives. Ces derniers regroupent les États-Unis, le Brésil et l’Union européenne.

D’après le COI, jusqu’à présent cette saison, le marché des olives a augmenté jusqu’à 4% au Canada et au Brésil, et a baissé de 13% en Australie et de 9% aux États-Unis. Ce dernier a été clairement alourdi par les effets des tarifs imposés par l’administration Donald Trump, rapporte sevilla.abc.es.

En fait, les principaux marchés d’importation des olives de table sont les États-Unis, qui représentent 23% du total, suivis du Brésil avec 17% et de l’Union européenne avec 16%. Entre les trois, ils atteignent 56% des importations mondiales. Le reste des pays importateurs pour ce produit agricole est inférieur à 6%.

Pour ailleurs, les principaux fournisseurs d’olives de table sur ces marchés sont l’Espagne, l’Argentine, le Maroc, la Grèce, la Turquie, l’Égypte et le Pérou. Le volume total des importations varie entre plus de 26.000 tonnes du Pérou et près de 140.000 tonnes d’Espagne.

Lors de la campagne 2018/2019, le Maroc en a exporté au total, 77.465 tonnes sur les marchés étrangers, selon Leconomiste. Et le Royaume cible 150.000 tonnes à l’export.