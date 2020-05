Partager

L’OCP a exporté 1,5 million de tonnes d’acide phosphorique contre 1,37 million de tonnes en 2018 au T3.

Le groupe marocain OCP a maintenu sa position de premier exportateur mondial de phosphates bien que sa part de marché soit passée de 38% à 34% entre janvier et septembre 2019, mais en acide phosphorique, le Groupe reste le premier exportateur mondial, avec une part de marché mondiale de 49%.

En 2019, l’OCP a exporté 9 millions de tonnes de phosphate naturel contre 11 millions de tonnes en 2018 en raison d’une baisse globale de 6% des exportations de phosphate naturel, indique le Groupe dans son rapport annuel 2019. En ce qui concerne l’acide phosphorique, l’OCP, qui détient 49% du marché mondial, affichant une croissance annuelle de 2%, a renforcé en 2019 sa position sur le marché asiatique suite à une baisse de la demande sur les marchés européens.

Au troisième trimestre 2019, l’OCP a exporté 1,5 million de tonnes d’acide phosphorique contre 1,37 million de tonnes enregistrées sur la même période en 2018. Dans le domaine des engrais, le Groupe OCP a maintenu sa position mondiale grâce à la flexibilité de ses produits dans le monde sur un marché sur-approvisionné alors que la demande en Asie diminue. En 2019, le Groupe marocain a exporté 9 millions de tonnes d’engrais phosphatés contre 8,4 millions de tonnes en 2018.

L’année dernière, l’OCP a saisi l’opportunité de l’augmentation de la demande en Amérique et en Europe pour renforcer sa position sur ces deux marchés, tandis qu’en Afrique le Groupe confirme sa position de premier exportateur d’engrais avec près de 58% de part de marché. Le Groupe joue un rôle important dans l’alimentation d’une population mondiale croissante, en fournissant des éléments essentiels à la fertilité des sols et à la croissance des plantes. Ainsi, l’OCP vise à augmenter les rendements agricoles et aider à nourrir la planète de manière durable et abordable.