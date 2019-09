Groupe OCP : Lancement de la deuxième édition du dispositif  itinérant « Al Moutmir ».

Le Groupe Office chérifien des phosphates (OCP) a annoncé, mardi à Jemaâ S’haim (province de Safi), le lancement de la 2ème édition de son dispositif « Al Moutmir Itinérant » qui s’inscrit dans le cadre de l’engagement du groupe phosphatier en faveur du développement de l’agriculture au Maroc.

Selon leconomiste.com, 28 provinces pourront bénéficier de la nouvelle édition de ce dispositif de proximité, qui prévoit des actions ciblées permettant de proposer un accompagnement diversifié aux agriculteurs tout au long de l’itinéraire technique. Les trois types de cultures ciblés par cette nouvelle édition 2019-2020 sont : les céréales et légumineuses, l’arboriculture et le maraîchage.

10.000 agriculteurs dans 180 localités à fort potentiel auront la chance d’analyser gratuitement leurs sols dans les laboratoires itinérants du programme, en plus des autres moyens scientifiques et technologiques qui leur seront mis à disposition, notamment le référentiel scientifique vulgarisé et adapté à chaque étape de l’itinéraire technique. Par ailleurs, une nouvelle application mobile baptisée « @tmar » sera présentée aux agriculteurs qui pourront y avoir accès gratuitement, indique leconomiste.com.

Le même site d’information rapporte qu’en marge de cette deuxième édition du programme Al Moutmir, le groupe OCP a lancé son nouveau dispositif agile « Al Moutmir Souks et Moussems », qui va à la rencontre des agriculteurs dans les souks et les Moussems dans différentes provinces du Royaume. A travers ce dispositif, les agriculteurs pourront entrer en contact avec les ingénieurs agronomes d’Al Moutmir en vue de bénéficier du programme et de l’accompagnement continu des équipes sur le terrain.