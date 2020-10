Partager

Le monde célèbre la Journée mondiale des engrais ainsi que leur importance.



Le 13 octobre, la «Journée mondiale des engrais» est célébrée dans le monde entier pour commémorer la technologie Haber-Bosch. Cette invention a permis de fabriquer des engrais minéraux à grande échelle à partir de l’azote dans l’air.

L’importance particulière de cette découverte est que l’azote, qui est un élément essentiel pour le développement des plantes et le composant majoritaire de l’air (78%), ne peut pas être absorbé directement par les plantes. En effet, elles n’ont pas de mécanisme interne pour le capturer de l’air. Il est donc nécessaire de l’apporter régulièrement au sol par la fertilisation.

Par ailleurs, selon les estimations démographiques, d’ici 2025, un hectare de terres agricoles nourrira 5 personnes. Et, la population mondiale devrait atteindre 9 milliards. Ainsi, au cours des prochaines décennies, les engrais demeureront encore plus incontournables pour la production de nourriture au monde.

De nombreuses entités et entreprises du monde entier organisent des activités et des événements ce jour-là pour rappeler à la société l’importance que l’innovation avec l’azote a eue pour l’agriculture et pour la société, en célébrant les conséquences positives qu’elle a eues sur la production alimentaire.