Maroc : une révolution digitale en vue dans le secteur agricole.

Le département de l’Agriculture prépare sa révolution digitale.

Le digital est en phase de devenir un véritable allié du secteur agricole marocain. En effet, le ministère de l’Agriculture planche sur un projet de système d’information intégré de gestion des aides et incitations agricoles et la dématérialisation des services de ses guichets uniques mis à la disposition des agriculteurs et des investisseurs.

Ainsi, le ministère de tutelle devra confier ce vaste chantier, à enclencher l’année prochaine, à un prestataire externe, le 12 janvier prochain, pour 16 millions de DH, rapporte Le Matin. La mission de ce dernier consistera à concevoir, développer et mettre en œuvre ce projet. Par ailleurs, cette démarche vient renforcer les efforts entrepris par le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts pour la transformation digitale et la modernisation du secteur agricole, notamment dans le cadre de la nouvelle stratégie « Génération Green 2020-2030 ».

En effet, malgré qu’elle soit à ses prémices, l’agriculture numérique prend de plus en plus en plus de l’ampleur au Maroc. Machines, logiciels, drones,… le secteur agricole n’a pas fini de jouir de tous les avantages qu’offre la technologie.

«Dans la perspective de la transformation digitale et dans le cadre de la nouvelle feuille de route de développement du secteur, le ministère entend encourager les opérateurs et les intervenants à l’utilisation des outils technologiques et digitaux», souligne le département de l’Agriculture.