Maroc : L'inquiétude envahit les producteurs de jus de fruits industriels.

Partager

tweet



Les producteurs de jus de fruits industriels s’inquiètent en raison de la hausse de la récolte d’agrumes.



Si la hausse prévisionnelle de la production d’agrumes est perçue comme une bonne nouvelle, les producteurs de jus de fruits eux, voient cela comme une éventuelle menace pouvant faire baisser les prix.

Selon les estimations du ministère de l’Agriculture et de la pêche, le Maroc s’attend à une augmentation de 29% de sa récolte d’agrumes. Celle-ci devrait passer le cap de 1,5 million de tonnes, et ce grâce aux efforts de la stratégie agricole Maroc Vert. En effet, le Royaume a vu naitre de nouvelles plantations d’oranges, de citrons ou de mandarines. Ce qui le place au rang des premiers producteurs et exportateurs mondiaux de ces produits agricoles.

Lire aussi : Le Maroc reste le 4ème producteur mondial de clémentines et de mandarines

Cependant, ce record attendu constitue une véritable menace pour les opérateurs de l’industrie de jus de fruits selon Bladi. En effet, plus il y a d’oranges, plus le prix au kilogramme baisse et les consommateurs se tournent vers les jus naturels faits maison, révèle la même source. Dans la situation actuelle, le jus d’orange représente plus de 50% de toutes les formes et types de jus industriels vendus au Maroc.

Ainsi, cette baisse probable de la demande s’ajouterait à une baisse de profits que le secteur subit depuis plusieurs années. Avec la crise Covid-19, la prochaine saison risque d’être très compliquée pour les cinq grands acteurs avec une part de marché de près d’1 milliard de dirhams.