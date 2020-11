Le Maroc est le 2ème fournisseur de l'UE en courgettes.

Partager

8,95% des courgettes consommées dans l’Union européenne proviennent du Maroc.

Selon les données du service statistique Euroestacom (Icex-Eurostat), correspondant à la période entre le 1er septembre 2019 et le 31 août 2020, le Maroc demeure le deuxième fournisseur de l’Union européenne en courgettes, malgré une stagnation de ses exportations qui se sont élevées à 0,94% au cours des cinq dernières années.

Le volume total de courgettes que l’UE a achetées au cours de la saison 2019/2020 s’est élevé à 754.580 tonnes, soit 4,54% de plus que la saison précédente. Le chiffre investi par les États membres de l’UE dans l’achat de courgettes pendant la campagne agricole et de commercialisation 2019/2020 était de 768,03 millions d’euros, avec un prix moyen de 1,018 euros le kilo, un prix qui a augmenté de 4,73 par kilo pour cent par rapport à la saison précédente.

L’Espagne est restée, comme le souligne Hortoinfo, le premier fournisseur de l’UE en courgettes, avec plus de 489.230 tonnes lors de cette dernière campagne pour une valeur de 505,05 millions d’euros, avec un prix moyen de 1,032 euro le kilo.

Le Maroc a également conservé sa place de deuxième fournisseur en courgettes de l’Union européenne, avec un volume de 67.530 tonnes pour une valeur de 56,38 millions d’euros et un prix moyen de 0,835 euro le kilo.

S’ensuivent : l’Allemagne (3e) qui a exporté 45.400 tonnes pour une valeur de 52,77 millions d’euros, à un prix moyen de 1,162 euros le kilo; les Pays (4e) qui a exporté un total de 31.390 tonnes de ce légume, pour 36,47 millions d’euros et un prix moyen de 1,162 euros le kilo. La France ferme le top 5 des pays qui vendent le plus de courgettes dans l’UE, avec un volume de la campagne 2019/2020 de 28.780 tonnes, 28,71 millions d’euros et un prix moyen de 0,998 euros le kilo.