Maroc : la filière bio a du potentiel au Canada.

Le Canada importe beaucoup de produits issus de l’agriculture biologique.

Le marché canadien représente une opportunité d’affaires importante pour le Maroc. Outre le segment de fruits issus de l’agriculture conventionnelle, l’exportation de produits bio marocains a un véritable potentiel au Canada.

«Nous avons créé au sein de l’ASMEX un club d’affaires canadien pour réfléchir aux actions à mener en direction de ce marché avec pour objectif de développer les exportations, mais aussi d’attirer des investissements canadiens au Maroc», explique Hassan Sentissi El Idrissi lors du webinaire «Doing Business with Canada» qui s’est tenu le 25 novembre 2020 en partenariat avec le cabinet Harvard Consulting.

Globalement, les exportations marocaines vers le Canada ont évolué de 12,7% entre 2015 et 2019, indique Aujourd’hui Le Maroc. Le Maroc exporte principalement des fruits et des engrais (18,9%) tandis que les vêtements et les systèmes de navigation aérien viennent en 3ème et 4ème places avec 9% des exportations pour une valeur de 43 millions de dollars canadiens.

Pour Frédéric Lhotellier d’Adexia, spécialiste dans le développement des entreprises sur le marché canadien, «les Canadiens sont friands de produits bio et de grande qualité, une niche que les exportateurs marocains ont les moyens de conquérir». Selon lui, les secteurs porteurs pour les exportateurs marocains sont l’aérospatial, l’industrie agroalimentaire et l’industrie du textile.