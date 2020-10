Centrale Danone met sur le marché le premier lait UHT en poche

Partager

Centrale Danone innove et lance le premier lait UHT en poche au Maroc.

Joignant l’utile à l’agréable, Centrale Danone vient de lancer le premier lait UHT en poche « Salim » au Maroc. Tout à fait accessible, le produit entre parmi les nombreuses innovations de la marque afin d’asseoir encore plus le lait dans sa position de meilleur allié pour la santé.

100% naturel, le lait Salim est sans conservateurs ni antibiotiques avec une faible teneur en matière grasse, révèle Les Ecos. De même, le lait est issu de la passion des éleveurs marocains, ce qui témoigne de l’engagement de Danone auprès des agriculteurs et éleveurs marocains, en plus des innovations pour une meilleure accessibilité de ses produits auprès des consommateurs.

Comme le souligne, Zineb Moumane, de l’équipe Marketing de Centrale Danone, « Aujourd’hui, nous marquons une nouvelle étape dans nos projets d’innovations en lançant un nouveau lait UHT conditionné dans un packaging unique. Centrale Danone apporte ainsi sur le marché du lait une nouvelle solution aux consommateurs sensibles aux produits qui se conservent dans des emballages pratiques et innovants ».

Et de poursuivre : « Ce packaging innovant nous permet de réduire le coût du conditionnement et de pouvoir proposer 500 grammes de lait UHT à un prix accessible de 4 DH tout en préservant la qualité du lait UHT et les conditions de sa conservation».