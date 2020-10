Maroc : les raisons de l'approvisionnement régulier en produits agricoles.

Partager

Comment le Maroc a réussi un approvisionnement régulier et suffisant en produits agricoles ?



Le Maroc s’est distingué lors de cette pandémie par la résilience de son agriculture face à la pandémie du nouveau coronavirus. Le Royaume a su maintenir un approvisionnement régulier et suffisant en produits agricoles et alimentaires, ce qui a permis de couvrir tous les besoins des citoyens marocains et soutenir la demande.

La continuité du ravitaillement des marchés est due aux efforts des agriculteurs au fil des années mais également à la mise en place d’un certain nombre de programmes. Comme l’a souligné M. Aziz Akhannouch, le succès du programme des cultures printanières et d’été a permis la réalisation d’un approvisionnement complet en produits agricoles des marchés de toutes les régions du Royaume.

La réussite de ce projet s’illustre par la superficie des légumes cultivés au printemps, rapporte La Vie Eco. Celle-ci a atteint 91.000 hectares, soit 114% du programme spécifié sur 80.000 hectares. Et les superficies programmées pour certains légumes, comme les pommes de terre, ont dépassé 312%, tout comme les tomates (143%) et les oignons (120%). Ce qui a ainsi, permis de couvrir les besoins de consommation des citoyens.

En ce qui concerne la culture des légumes d’été, le Maroc a élaboré un programme de distribution de façon naturelle sur une superficie estimée à 20.800 hectares, dont 60% pour les pommes de terre et 20% pour les tomates.

Par ailleurs, les réalisations ont atteint environ 17.000 hectares de la surface cultivée, soit environ 82% de l’objectif de départ. Ainsi, le programme couvrira les besoins des consommateurs pour la période d’octobre à décembre 2020.