La saison de la pastèque en provenance du Sénégal a commencé avec une baisse du volume attendue.

L’approvisionnement en melon et pastèque est en train de passer du Brésil au Sénégal. La saison du melon d’Amérique centrale a commencé trop tard. Normalement, les premiers volumes arrivent du début à la mi-février, mais cette année, aucun volume significatif n’a atteint le marché européen avant cette semaine en raison des pluies abondantes.

Les premiers melons siciliens sont également attendus ce mois-ci et la saison de croissance avance bien pour le moment. À Almería, la saison des semis est déjà terminée. En Chine, il est produit dans la province de Hainan. Les volumes sont inférieurs à la normale, mais les prix sont élevés pour cette période de l’année.

Espagne: Des volumes plus faibles de melons du Sénégal attendus

La campagne brésilienne de melons et pastèques touche déjà à sa fin en Espagne, où il y a trois semaines, la société Ramafruit a commencé à travailler sur les premières pastèques sans pépins du Sénégal. Il a été suivi, à la deuxième place, par la société Biosabor et à la troisième place, Melones El Abuelo et Bollo. Les volumes de melon brésilien Piel de Sapo ont été inférieurs d’environ 10% et la disponibilité au Sénégal devrait également diminuer cette année.

À partir de la mi-février, il pleut généralement beaucoup au Brésil, donc la qualité diminue à cette période de l’année et d’autres origines occupent une place centrale sur le marché espagnol, principalement au Sénégal. La saison du melon brésilien a été assez satisfaisante pour la variété Piel de Sapo, avec des prix stables et acceptables grâce, en partie, au fait que les volumes de ces produits agricoles ont baissé d’environ 10%.

Le commerce brésilien des melons Piel de Sapo continue de se spécialiser, de plus en plus entre les mains d’entreprises hautement professionnelles et de marques prestigieuses. Tout le monde ne peut pas cultiver au Brésil, car les investissements et les risques sont élevés. Les melons jaunes brésiliens se sont plutôt bien comportés cette année, mais le Galia a connu plus de pics et d’instabilité des prix.

Les premières pastèques du Sénégal sont déjà arrivées en Espagne et les premiers melons Piel de Sapo sont sur le point de tomber. Les conditions météorologiques ont été idéales pour la culture du melon dans ce pays africain, donc une excellente qualité est attendue.

Cependant, les volumes seront moindres, car l’une des plus grandes entreprises espagnoles dédiées à la culture de ce fruit a décidé de réduire ses investissements en raison de l’incertitude générée par la pandémie. Et c’est que, l’année dernière, des tonnes de melons n’ont pas été vendues. Dans tous les cas, le Sénégal est une bonne option stratégique pour ceux qui souhaitent cultiver et fournir des melons Piel de Sapo de qualité toute l’année, couvrant les mois de mars et avril.

Les melons sénégalais seront suivis en mai par les melons espagnols, en commençant à Almería et suivis par Murcie, la Communauté valencienne et Castilla-La Mancha, principalement. Les producteurs d’Almeria sont occupés à planter des melons et des pastèques, qui se terminera sous peu. Les sociétés semencières affirment que la demande a été plus contenue et rationalisée cette année. Le secteur se professionnalise et les producteurs plantent de plus en plus sur la base de programmes d’approvisionnement, ce que la pandémie a fini par pousser encore plus loin.

Allemagne: bonne demande pour les premières pastèques sénégalaises

Les premières pastèques sénégalaises de la saison ont été vendues sur le marché de gros allemand cette semaine. À son tour, la saison brésilienne se termine petit à petit.

“Les pastèques sénégalaises sont un peu plus chères que celles du Brésil, mais leur teneur en sucre les rend très appréciées. La demande pour les premières pastèques sénégalaises est donc très élevée, ce qui est encore surprenant compte tenu du froid dans de nombreuses régions d’Allemagne”, indique un importateur. Les premières pastèques noires sans pépins du Sénégal sont également prévues ce week-end.

Italie: les premiers melons siciliens arrivent sur le marché ce mois-ci

En ce qui concerne la consommation de melons, l’Italie est divisée en deux. Dans le nord du pays, les consommateurs préfèrent un melon à la peau lisse, tandis que dans le sud, on préfère qu’il ait une peau rugueuse.

La saison du melon commence en Sicile avec la récolte dans les tunnels. La récolte de ces melons commence en mars et se poursuit jusqu’en juin. Les conditions de croissance des melons siciliens ont été excellentes cette année. La récolte des melons jaunes, cultivés dans des tunnels en plein champ, commence en mai et se termine en octobre.

Selon un négociant, l’importation de melons dure jusqu’au début du mois de mai, date à laquelle le produit sicilien arrive sur le marché. Puis c’est au tour de la production italienne cultivée dans le reste de la péninsule. Le melon sicilien reviendra sur le marché en novembre.

Dans les supermarchés italiens, il existe de plus en plus de variétés de pastèques sans pépins. Il y a également eu des changements dans les préférences de format, les mini-tailles représentant désormais la moitié du marché. La mini pastèque sicilienne est cultivée à la fois dans des tunnels et en pleine terre et la saison s’étend de mai à septembre, similaire à celle des pastèques ordinaires, qui, cependant, ne sont cultivées qu’en pleine terre.

Guatemala: bons volumes et prix élevés attendus

La culture printanière des melons miellés et cantaloups démarre au Guatemala. Il y a normalement deux cycles de production, le cycle du ressort étant le second. Le premier cycle de production de la saison a été sérieusement modifié par les ouragans Eta et Iota en novembre, qui n’ont laissé pratiquement aucun volume disponible. Heureusement, ce deuxième cycle qui vient de commencer semble se dérouler sans heurts et de bons volumes sont attendus, avec des prix élevés en raison de pénuries en début de saison.

Honduras: les prix du melon battent des records depuis décembre

Le Honduras a souffert des mêmes problèmes que le Guatemala, le pays ayant également été frappé par des ouragans. Le premier cycle a également été gravement affecté, mais il semble que pour le deuxième cycle, qui a débuté à la mi-mars, la reprise soit complète. Les melons du Guatemala et du Honduras ont atteint des prix records depuis décembre, mais devraient se stabiliser à des niveaux normaux une fois que le Honduras sera entré sur le marché à la mi-mars.

Pays-Bas: bons prix pour les pastèques, mais la fenêtre en Amérique centrale est limitée

Malgré le fait que le secteur de la pastèque perd une bonne partie de ses ventes au profit de la chaîne horeca, le prix est à un niveau élevé. «Depuis des semaines, ils sont vendus entre 1,30 et 1,40 euros, et cela en hiver», explique un importateur néerlandais. Contrairement à ce qui se passe avec les pastèques, la situation du marché des melons Galia, jaunes et cantaloups est normale, dit-il. “Et c’est passionnant de voir comment le marché va se développer. La saison du melon d’Amérique centrale a commencé trop tard. Normalement, nous recevons les premiers volumes après le salon de Berlin, mais cette année il n’y aura pas de volumes significatifs avant cette semaine, nous avons donc perdu un mois… Début avril, les premières pastèques du Maroc arriveront également, bientôt suivies de celles d’Espagne.

Amérique du Nord: les prix du melon miellat sont bas

Actuellement, le commerce du melon est quelque peu inégal sur le marché nord-américain. Les melons miellés proviennent actuellement du sud du Mexique et leur marché est assez saturé, ce qui rend la commercialisation difficile. «Il y a moins de production disponible aujourd’hui, mais cela ne fera pas nécessairement monter les prix», déclare un commerçant de l’Arizona. Les prix des melons miellés sont bas et sont actuellement inférieurs à 10 $.

Les melons cantaloups proviennent principalement du Honduras, du Guatemala et du Costa Rica. «Au début de l’hiver, l’offre était sous la pression des deux ouragans de novembre», explique le commerçant. “Le Mexique ne jouant pas un rôle important sur le marché du melon, il n’y avait pas d’autre région à compenser.” Dans l’ensemble, les conditions du marché ont été assez bonnes. Les prix sont restés élevés et les importateurs ont eu du mal à faire en sorte que les détaillants disposent de stocks suffisants.

Les pastèques qui sont maintenant disponibles proviennent des régions mexicaines de Nayarit, Jalisco, Colima et Michoacán, et sont en concurrence avec d’autres régions productrices, comme le Honduras et le Guatemala. Les mini pastèques ont eu de bonnes ventes et un niveau de prix constant. La production nationale en Floride commence en avril.

Chine: les prix du melon ont doublé par rapport à l’année dernière

La saison du melon est en cours à Hainan, bien que les basses températures aient entraîné une faible teneur en sucre, donc la douceur et la saveur des melons, elle n’est généralement pas aussi bonne que les années précédentes. Le prix actuel du marché reste à un niveau élevé et a presque doublé par rapport à l’année dernière. D’une part, en raison des conditions météorologiques extrêmes dans le pays, la production a fortement chuté et, d’autre part, la crise des coronavirus a été un obstacle pour les exportations d’Asie du Sud-Est vers la Chine, ce qui a entraîné une plus forte diminution des volumes présent sur le marché. La pénurie de melons a entraîné des hausses de prix.

La saison de Hainan a généralement deux récoltes en une saison. La production de la première partie de la campagne a été extrêmement faible et la relation offre-demande n’a pas été équilibrée. En conséquence, certains producteurs ont, selon Freshplaza, envisagé de replanter pour prolonger la saison. La majeure partie de la saison du melon de Hainan s’étend de juillet à août.

Les melons de l’Anhui, du Henan et du Shandong sont cultivés principalement dans des serres en plastique, sur de petites surfaces et sur de courtes périodes de production. La saison des ventes culmine de mars à mai. Ce fruit comble le fossé entre la saison de Hainan et la saison du Xinjiang. Les prix élevés devraient se poursuivre jusqu’en avril. En juin. De gros volumes arriveront sur le marché du Xinjiang, puis le prix devrait chuter.

Australie: l’industrie du melon investit dans la traçabilité

L’industrie australienne du melon a récemment investi dans le renforcement de la traçabilité de ses fruits et un producteur de melon cantaloup à Victoria a terminé avec succès les premières phases d’un programme pilote. Dawson Melon Co, en association avec FreshChain Systems, NSW Department of Primary Industries et avec l’aval des magasins d’alimentation spécialisés, a suivi les melons entiers et tranchés du champ au consommateur. Le programme vise à améliorer la confiance des clients et des consommateurs quant à la sécurité et la qualité de ce fruit, notamment après l’incident sanitaire signalé en 2018.

Selon les dernières statistiques de Hort Innovation, 190 024 tonnes de melons d’une valeur de 152,1 millions de dollars ont été produites au cours de l’année jusqu’en juin 2020, une valeur de 5% supérieure à celle des années précédentes, malgré la baisse de 13% du volume. Sur le total, 58 136 tonnes correspondaient à des melons (cantaloup et miellat, d’une valeur de 68,4 millions de dollars) et 131 889 tonnes à des pastèques (d’une valeur de 83,7 millions de dollars). Il y a eu une augmentation de 1 pour cent du volume total des exportations, qui s’est élevé à 21 772 tonnes, tandis que la valeur a augmenté de 6 pour cent à 39,3 millions de dollars.