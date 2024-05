Tout savoir sur L’OCP: L’Office Chérifien des Phosphates

Partager

tweet



L’OCP: Le géant des phosphates made in Morocco.

Le 07 Août 1920, l’Office Chérifien des Phosphates (OCP) a été fondé au Maroc. C’est à partir de cette date que naît l’un des mastodontes de l’économie marocaine. L’OCP occupe une place particulière dans l’histoire industrielle du Maroc. C’est en 2008 que l’Office a été transformé en une Société Anonyme (OCP SA). C’est l’un des principaux exportateurs de phosphate brut, d’acide phosphorique et d’engrais phosphatés dans le monde.

Mostafa Terrab est à la tête du Groupe. L’OCP compte près de 20.000 collaborateurs qui sont implantés principalement au Maroc sur 4 sites miniers et 2 complexes chimiques, ainsi que sur d’autres sites internationaux. L’Office détient plusieurs filiales à l’intérieur et à l’extérieur du Maroc. En 2014, son chiffre d’affaires (CA) s’élevait à 41,4 milliards de dirhams. Focus sur cette « success story ».

De l’ouverture de la première mine à la création de l’OCP

Ouverture de la 1ère mine à Boujniba

L’OCP a démarré son activité d’extraction et de traitement d’expédition du phosphate le l’ouverture de la première mine à Boujniba, dans le gisement de Khouribga. Ce gisement de phosphate est le plus riche du monde. C’est aussi en 1921 que l’acheminement du phosphate jusqu’au port de Casablanca a débuté. Cet acheminement a permis d’effectuer la première exportation de phosphate, le .

Lire aussi : Toutes les actualités de l’OCP sur AgriMaroc.ma

Un développement industriel progressif

La production du Groupe a progressivement augmenté. En 1954, la production a atteint les 5 millions de tonnes. Depuis, sa production a continué à se développer et a finit par dépasser le seuil de 10 millions en 1964 et de 20 millions de tonnes en 1979.

C’est entre 1951 et 1961 que les installations de séchage et de calcination se sont développées dans les régions de Khouribga et Youssoufia. À ce moment précis, l’Office a pour objectif de poursuivre sa croissance et de gagner de nouveaux marchés à l’échelle internationale. En 1965, la société Maroc Chimie est chargée de la production de différents produits dérivés du phosphate grâce à une usine construite à Safi.

C’est aussi en 1965 que les premières exportations de produits dérivés du phosphate démarrèrent.

Quand l’Office Chérifien des Phosphates devient le Groupe OCP

C’est en 1975 que l’Office Chérifien des Phosphates devient le Groupe OCP.

Le Groupe OCP investit dans la création de nouvelles lignes de production (on pense notamment à Jorf Lasfar). En 1982, des travaux de construction d’un nouveau complexe chimique commencent.

Ces nouvelles structures industrielles sont destinées à la production d’acide sulfurique et d’acide phosphorique. Elles deviendront effectives à partir de 1986. En 1987, suivront les lignes de production d’engrais.

En 1994, le Groupe OCP entame un nouveau projet minier à Sidi Chennane, dans la zone de Khouribga. Le lancement des travaux de construction de l’usine d’acide phosphorique purifié à Jorf Lasfar se fera 1996 et son démarrage effectif en 1998.

Et c’est en 2008 que l’OCP devient une société anonyme.

Les activités du groupe OCP

Les activités du groupe sont organisées selon un modèle intégré qui couvrent l’ensemble des opérations de la chaîne de valeur, soit: De l’extraction des phosphates jusqu’à la production et la commercialisation des différents produits (notamment des engrais et de l’acide phosphorique).

L’Office joue un rôle économique et social important au Maroc. En 2010, les phosphates et ses dérivés représentaient près d’un quart des exportations du pays et approximativement 3,5% du PIB.

Depuis 2007, le groupe OCP envisage de doubler sa capacité de production annuelle de phosphates jusqu’en 2017. Mais aussi à tripler sa production d’engrais jusqu’en 2020.

Les stratégies et les engagements du groupe OCP

Leadership Economique: L’OCP souhaite consolider sa position de leader de son industrie, afin d’assurer une croissance économique à long terme, au bénéfice de l’ensemble de ses parties prenantes.

Gestion de l’Environnement: Développement durable et préservation de l’environnement font partie des fondements des pratiques du Groupe. L’utilisation des technologies les plus avancées permettent de minimiser les impacts environnementaux des activités du Groupe tout en améliorant les cadres de vie de ses écosystèmes.

Engagement social: L’OCP fournit à ses proches communautés des prestations dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la culture, etc … . Le Groupe accompagne des millions d’agriculteurs à travers le monde à améliorer durablement leurs rendements grâce à une fertilisation raisonnée. Le Groupe offre également ses services relatifs à l’extension de l’agriculture afin d’aider les agriculteurs au Maroc et dans les autres pays émergents à accroitre leurs rendements agricoles.

Sources : Industries.ma et AgriMaroc.ma